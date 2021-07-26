18:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Крутой аналог AirPods на АлиЭкспресс продают с отличной скидкой
На AliExpress можно найти качественные аналоги многих
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Новое поколение наушников от Honor называют бюджетным аналогом AirPods. Пара беспроводных красавцев оснащена технологией активного подавления шума (ANC), сенсорным управленим и первоклассным звучанием. Наушники поддерживают быструю зарядку - всего 10 минут в кейсе обеспечивают работу в течение 4 часов, а полное время работы с подзарядкой от кейса составляет до 32 часов. Тесты показали, что Honor Earbuds 2 Lite отлично ведут себя и в динамичных играх - они работают без задержек. Отдельной похвалы заслуживает стильный и очень удобный дизайн - правильно подобранные амбушюры не дают наушникам выскакивать даже во время активных занятий спортом. Глобальную версию Honor Earbuds 2 Lite можно купить на AliExpress со скидкой в честь премьеры и гарантией ремонта в России.Перейти в магазин >>
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