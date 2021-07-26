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18:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Крутой аналог AirPods на АлиЭкспресс продают с отличной скидкой

На AliExpress можно найти качественные аналоги многих премиум-товаров. Мы подыскали бюджетные версии разрекламированных наушников, телевизоров и всевозможных гаджетов, косметики, одежды и обуви. Запасайтесь товарами с отличным функционалом и высоким рейтингом, пока на них действуют скидки, а продавцы предлагают промокоды.

Наушники Honor Earbuds 2 Lite

Новое поколение наушников от Honor называют бюджетным аналогом AirPods. Пара беспроводных красавцев оснащена технологией активного подавления шума (ANC), сенсорным управленим и первоклассным звучанием. Наушники поддерживают быструю зарядку - всего 10 минут в кейсе обеспечивают работу в течение 4 часов, а полное время работы с подзарядкой от кейса составляет до 32 часов. Тесты показали, что Honor Earbuds 2 Lite отлично ведут себя и в динамичных играх - они работают без задержек. Отдельной похвалы заслуживает стильный и очень удобный дизайн - правильно подобранные амбушюры не дают наушникам выскакивать даже во время активных занятий спортом. Глобальную версию Honor Earbuds 2 Lite можно купить на AliExpress со скидкой в честь премьеры и гарантией ремонта в России.

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В отзывах пишут:
  • Honor Earbuds 2 Lite - наушники с вау-эффектом! Это даже не наушники, а настоящая пушка! Поверьте, мне есть с чем сравнивать! Среди нескольких десятков проводных и беспроводных наушников, которые мне приходилось слушать, у этих просто идеальный звук... Он не просто громкий, а действительно классный, так сказать, с высокой детализацией и позволяет услышать каждую нотку. И, кстати говоря, басы здесь тоже есть и довольно не плохие! Если честно, мне плевать на все остальные фишки, которые есть в наушниках, мне достаточно их крутого звука, но, тем не менее, здесь есть много чего интересного.
Наушники Honor Earbuds 2 Lite

Вот несколько лайфхаков, как сделать покупки еще более выгодными:

  • Регулярно просматривайте страницу с горящими товарами. Здесь «прячутся» очень приятные скидки.
  • Не забывайте о странице с самыми низкими ценами, на которой можно найти нужные мелочи за копейки.
  • Не ленитесь каждый день открывать приложение AliExpress хотя бы на пару минут. Так вы накопите монеты, которые сможете обменять на дополнительные скидки.
  • Отдельно обратите внимание на большую школьную распродажу. До 31 июля канцтовары, рюкзаки, школьные формы и многое другое можно купить со скидками до 70%. Воспользуйтесь промокодами: SHIK50 даст скидку 50 рублей при заказе от 250, SHIK100 сэкономит 100 рублей при заказе от 400, SHIK150 — 150 рублей при заказе от 550, а SHIK200 — 200 при заказе от 950 рублей.
  • Огромное количество промокодов к школьному сезону дарит и один из ведущих российских производителей канцелярии. Не поленитесь запастись ручками, папками и тетрадками по смешным ценам.
Чайник со свистком по суперцене

Одна из самых примечательных новинок для дома на AliExpress - чайник со свистком из толстой нержавеющей стали, который обойдется в три, а то и четыре раза дешевле, чем аналоги от известных брендов. По качеству и дизайну он не уступает, а с купоном и промокодом от продавца обойдется еще дешевле. Модель рассчитана на 3-4 литра, а доставляют чайник всего за несколько дней из России.

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В отзывах пишут:
  • Быстрая доставка в целости и сохранности. Спасибо продавцу!
Чайник со свистком по суперцене
Потрясающий бюджетный телевизор 32"

Телевизор с разрешением экрана 1366х768 пикселей дает богатое и естественное изображение, а встроенный кинотеатр высокой четкости USB CINEMA HD превращает любой просмотр в настоящее зрелище. Не удивительно, что этот телевизор с тонким корпусом пользуется такой популярностью.

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В отзывах пишут:
  • Цена, качество, описание соответствуют. Очень доволен, на кухню, на дачу прекрасный выбор. Рекомендую.
Потрясающий бюджетный телевизор 32"
Видеорегистратор с GPS

Многофункциональный видеорегистратор со встроенным GPS и улучшенным изображением позволит вам чувствовать себя на дороге более уверенно и безопасно.  Устройство совместимо с камерами заднего вида и может обеспечить двухканальную запись с полным обзором. Встроенный GPS отслеживает и отображает данные о поездке в реальном времени, включая время, скорость и координаты. Видеорегистратор имеет функцию 24-часового наблюдения за парковкой, и начнет автоматическую запись при любом движении или встряске. Кстати, все аварийные видеокамера автоматически блокирует от перезаписи, так что можно не бояться потерять важную информацию. Приятным бонусом к покупке будет быстрая доставка Плюс. 

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В отзывах пишут:
  • Регистратор отличный. Снимает хорошее видео. При получении посылки не выкидывайте сразу упаковку, так как при заказе флешки ее упаковывают в отдельный пакет, приматывают плотно к коробке регистратора и ее практически не видно. При подключении по WI-FI к регистратору при скачивании роликов интернет трафик не используется, и это очень радует. Зарядить регистратор не в автомобиле, а дома можно только в режиме либо записи, но лучше в режиме просмотра роликов в галерее и желательно при выключенном экране. В режиме парковки регистратор не зарядить. Что не понравилось, не высвечивается уровень заряда батареи. А в целом нормально. Регистратор желательно на жаре не оставлять аккумулятор внутри может раздуться. Понравился блок зарядки в прикуриватель, присутствует еще один разъем для заряда телефона. В общем, советую брать.
Видеорегистратор с GPS
Пятновыводитель с большой скидкой

Не секрет, что на AliExpress можно найти ту же бытовую химию, что и в магазинах, но дешевле. Например, проверенный пятновыводитель Vanish Oxi Action для цветного белья продают с большой скидкой. А если брать несколько бутылок, можно сэкономить от 250 до 600 рублей. Товар доставят из России за пару дней.

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В отзывах пишут:
  • Просто шик по доставке и цене! Очень быстро, брала весь комплект. Самый лучший магазин в Тмолле. Восторг. 5+++
Пятновыводитель с большой скидкой
Мини-бойлер

Очень удобный вариант мгновенного водонагревателя без бака продают по отличной цене. Он крепится не на кран, как другие мгновенные водонагреватели, а на стену. Выручает в случае отключения горячей воды или на даче.

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В отзывах пишут:
  • Супербыстрая доставка, продавцу респект и честные пятерки, рекомендую.
Мини-бойлер
Переносной кондиционер

Компактный кондиционер Arctic Air Cooler удобен тем, что он переносной. Его можно поставить в любой комнате или прихватить с собой на дачу. Справится с охлаждением одной комнаты средних размеров, работая не хуже сплит-системы. Секрет устройства - технология гидроохлаждения с использованием специального фильтра, который превращает горячий воздух в приятный прохладный ветерок. Arctic Air Cooler работает от USB, поэтому его очень удобно использовать на рабочем месте. Товар доставляют ускоренно из России, а продавец предлагает промокод на скидку.

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В отзывах пишут:
  • Для небольшой комнаты очень даже хорошо, работает от телефонной зарядки и с водой хорошо дует, шумит не больше, чем обычный вентилятор, а эффект, по-моему, лучше. Продавцу спасибо, доставили очень быстро, и это тоже радует.
Переносной кондиционер
Модные кеды нового поколения

Клетчатые яркие кроссовки отлично впишутся в повседневную жизнь. Кеды представлены в 14 разных цветах. Мужские кеды на алиэкспресс позаботились о вашем комфорте и создали воздухопроницаемую технологию для удобных пеших прогулок или бега. Прочная подошва обеспечит вам долгое обслуживание обуви. С кроссовками, выполненными по уникальному дизайну, вы будете выглядеть модно и стильно. Размерная сетка полностью соответствует вашему размеру. Заказывайте с функцией ускоренной доставки за полцены!

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В отзывах пишут:
  • Кроссовки просто восторг, не ожидала, что окажутся такими классными. Мягкие, удобные. Есть небольшой запах, но думаю, он выветрится. Пришли очень быстро, продавца рекамендую.
Модные кеды нового поколения
Органическая маска для волос

Маска для волос с алоэ вера и маслом кокоса - недорогой отечественный аналог популярной корейской косметики. Она на 99,9% состоит из натуральных компонентов и не содержит опасных веществ. Настоящая находка, которая деликатно ухаживает за ослабленными волосами, не создавая "жирного" эффекта. Этот товар на AliExpress продает сам производитель Exotic Cosmetics, а потому стоит он дешевле, чем в магазинах. К тому же, доставляют его из России очень быстро.

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В отзывах пишут:
  • Маска очень нравится, после нее волосы не кажутся жирными, как после многих масок и кондиционеров. Не утяжеляет волосы и пахнет очень приятно.
Органическая маска для волос
Потрясающий монокуляр с промокодом

Компактный монокуляр с 13-кратным увеличением - идеальный подарок любителям путешествий, турпоходов, наблюдений за птицами, дикими животными и луной. Он стоит дешевле брендовых монокуляров и биноклей, а по качеству линз им не уступает. У товара очень высокий рейтинг, множество заказов и восторженные отзывы. Доставляют его ускоренно, доступна и экспресс-доставка, а купон от продавца сэкономит вам еще 300 рублей.

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  • Пришло быстро, за 5 дней. Сам товар замечательный, приближает точно в 13 крат, проверил математическим путем. Пластик качественный, линзы целые, упаковка отличная, коробка помялась, но все целое. В общем, стоит своих денег.
  • Качество линз высокое. За такую цену нет претензий.
Потрясающий монокуляр с промокодом
Суперудобные женские кроссовки

Удобная амортизирующая подошва, дышащая сеточка сверху, никаких шнурков, а также беспроблемная стирка — вот главные плюсы этих стильных женских кроссовок, которые сделали их хитом продаж на AliExpress. Доступны разные цвета, большая размерная сетка и ускоренная доставка.

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  • Кроссовки отличные. Размер 36 по таблице заказала, все хорошо. Немного есть запах, думаю, со временем пропадет. Очень удобные.
Суперудобные женские кроссовки
Солнцезащитные очки «кошачий глаз»

Пара красивых солнцезащитных очков никогда не будет лишней, особенно если сейчас, во время распродажи, можно выбрать качественные и модные модели за совсем смешные деньги. Например, дизайнерские очки в форме «кошачий глаз» с классическими и цветными стеклами сейчас продают со скидкой до 50% и быстрой доставкой Плюс. 

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  • Обалденные очки! Спасают от яркого солнца, а с таким чехлом очень удобно брать с собой, не боясь, что поцарапаются в сумке. В подарок положили небольшой брелочек.
Солнцезащитные очки «кошачий глаз»
Профессиональная зубная паста без парабенов

Зубная паста Biorepair для комплексной защиты - доступный аналог более дорогих профессиональных зубных паст без вредных парабенов, SLS и диоксида титана. Она содержит ионы цинка, которые защищают ротовую полость от бактерий в течение 24 часов. На AliExpress пасту с доставкой из России продают со скидкой и дополнительным промокодом от продавца, который сэкономит вам 135 рублей.

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  • Паста отличного качества. Такую же покупала на ОZON за 600 руб.
  • Я постоянно уже почти 3 года покупаю пасты и ополаскиватели этой фирмы. Цена у этого продавца - вообще!
Профессиональная зубная паста без парабенов
Стильные смарт-часы

Отличные и стильные смарт-часы, которые пригодятся и во время занятий спортом и в повседневной жизни. Часы совместимы практически со всеми смартфонами, водонепроницаемые и обладают такими же функциями, как и другие популярные трекеры. Есть вариант с  доставкой прямо из России и с гарантией, действующей на территории России в течение года. Сейчас продаются с большой скидкой, успейте купить!

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  • Функционал, как на обычном фитнес-браслете, но форм-фактор посолиднее и посимпатичнее. Звонящего абонента часы определяет, смс показывает, душ в них принимать можно. Будильник работает, шагомер тоже.
Стильные смарт-часы
Беспроводная дрель

Небольшая многофункциональная беспроводная дрель — незаменимая в хозяйстве штука. Продается с аккумуляторами, набором сверл и сумкой для хранения и транспортировки. Обратите внимание, некоторые варианты комплектации можно приобрести с быстрой и удобной доставкой со склада в РФ. Количество этого товара ограничено.

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В отзывах пишут:
  • Вчера опробовал шуруповерт на даче, устанавливал антенну. Шурик отличный! Загонял шурупы в дерево, как в масло. Также сверлил им отверстия под стойку для антенны, отработал на ура! В общем, пока одни положительные эмоции. Я доволен.
Беспроводная дрель
Классный ноутбук

Компактный и легкий ноутбук, идеальный по соотношению цены и качества. Достаточно мощный, подойдет для работы или учебы на удаленке. Дополнительно можно приобрести действующую в России гарантию.

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В отзывах пишут:
  • Такой великолепный ноутбук! Мне нравится! Пришло довольно быстро с учетом нестабильности доставки во время COVID-19. Упаковка защищает ноутбук, прочная коробка, внутри коробки очень плотный слой пены. Весь корпус изготовлен из металла и совсем не тяжелый. Отличное качество за такую цену. Я в основном использую его, чтобы смотреть видео и работать в офисе. Стеклянная панель выглядит отлично, очень гладкая. Размер экрана 14,1 дюйма делает просмотр фильма очень приятным! Я добавил SD карту на 128 ГБ для просмотра фильмов, чтобы было очень удобно. Работает в офисе очень быстро.
Классный ноутбук
Отличная экшн-камера за разумную цену

Спортивная камера EKEN - это бюджетный аналог знаменитой GoPro, который запишет в 4K ваш самый экстремальные опыт на земле и под водой. Продавец предлагает две модели на выбор - H9R и H9. Они немного отличаются углом обзора и количеством кадров в секунду. У H9R они больше, а также у нее есть дистанционный пульт управления.

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В отзывах пишут:
  • Заказывал из России. Доставка быстрая. Упаковано все очень хорошо. Пакет, пупырка и коробка. Всё приехало целым и рабочим. Товар соответствует описанию. Комплектация хорошая. Заказывал СЕТ 3. Качество записываемого видео соответствует описанию и цене. Товар рекомендую за эту цену. Продавца рекомендую.
Отличная экшн-камера за разумную цену
Дышащие мужские льняные брюки

Брюки выполнены из дышащего материала, благодаря чему прекрасно подходят для жаркой погоды. Льняная ткань очень плотная, но при этом легкая и слегка шероховатая. Она выглядит очень просто, но при этом стильно. Прежде всего мужские льняные брюки хороши тем, что способны отталкивать статическое электричество и защищать тело человека от вредных радиоактивных лучей. Такой материал довольно прочен и долговечен. Мужские брюки на мягкой резинке подойдут практически любому. Заказывайте за полцены на странице товара Алиэкспресс.

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В отзывах пишут:
  • Посылка дошла быстро, надежно упакована. Брюки полностью соответствуют описанию и изображению на сайте. Очень нежный и приятный материал, сшиты качественно. Покупкой доволен, рекомендую этот магазин. Спасибо продавцу!
Дышащие мужские льняные брюки
Универсальная телеприставка

Сделать из обычного телевизора смарт или наслаждаться любимыми фильмами где и когда угодно теперь можно очень просто. Благодаря универсальной приставке Smart TV Box, которая легко подключается к телевизору или монитору, можно смотреть ролики на YouTube, IPTV или фильмы в онлайн-кинотеатрах. Приставка имеет 4 Гб оперативной памяти, 32 Гб встроенной памяти и работает на операционной системе Android. Сейчас ее можно приобрести по привлекательной цене со специальными скидками и с быстрой доставкой Плюс. 

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В отзывах пишут:
  • Заказ в Воронеж дошел за неделю, заказывал быстрой доставкой. С продавцом не общался, не было надобности. Покупкой очень доволен, за минимальные деньги получил отличный домашний кинотеатр. Все ставится без проблем, работает на ура. Подключал проводную мышь вместо пульта с функцией мыши - полет нормальный. Wi-Fi подключился тоже без проблем. Телек старый, но для этой приставки это не проблема, можно даже к монитору подключить, потому что звук - отдельный выход на колонки, видео - нужен HDMI переходник на разъем в вашем телевизоре. Если в телеке встроен HDMI, то ничего не нужно, шнур в комплекте.
Универсальная телеприставка
Круглый гамак

Круглый гамак можно подвесить в саду, на крыльце или в квартире. Он создает уют одним своим красивым видом, а уж расслабиться в таких "качелях" с тарелкой черешен или куском арбуза - одно удовольствие. Кстати, на этот товар действует не только ускоренная, но и экспресс-доставка.

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В отзывах пишут:
  • Заказ был сделан 30 марта. 6 апреля позвонили, договорились о доставке. 7 апреля товар получен. Привез курьер в указанное время. Качельки супер! Такие, как нам и нужны! Качество хорошее, все ровненько. Очень рады хорошему товару! Спасибо продавцу за быструю доставку!!! 
  • Очень быстрая доставка. Упаковано хорошо. Сама качель красивая, нити качественно натянуты. Спасибо продавцу!
Круглый гамак
“Волшебные” кисти для макияжа с промокодом

Большой набор кистей для макияжа с очень высоким рейтингом на AliExpress можно купить гораздо дешевле, чем в магазинах. А с промокодом от продавца можно дополнительно сэкономить 300 рублей. Хорошая возможность пополнить косметичку и запастись подарками впрок. На товар действует ускоренная и экспресс-доставка.

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  • Кисти замечательные, очень мягкие и плотно набитые. Хорошо лежат в руке, не линяют. Добрались до Томска за 11 дней.
  • Доставка действительно за 3 дня, я в легком шоке) Коробка от кистей была помятая, присутствовал запах, но к самим кистям претензий нет. Очень хорошее качество. 
“Волшебные” кисти для макияжа с промокодом
Прочный каркасный бассейн с насосом

Сборный каркасный бассейн с фильтр-насосом создан по особой запатентованной технологии. Его стенки выполнены из трех отдельных слоев: двух слоев плотного винила и одного - полиэстера для особой прочности. Бассейн Metal Frame Pool прочен и благодаря стальному каркасу. Он выдерживает большие нагрузки, в бассейне одновременно могут купаться несколько человек. Это настоящая находка для семьи или компании друзей.

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  • Все супер, берите смело, такой цены с насосом не найдешь.
  • Доставка огонь! Сам бассейн качественный!
Прочный каркасный бассейн с насосом
Сетчатые мужские кроссовки

Лаконичные и комфортные кроссовки из эластичного воздухопроницаемого сетчатого текстиля на гибкой подошве станут незаменимым аксессуаром в вашем гардеробе. Данная пара очень практична, сделана из износостойких материалов. Цветная подошва и шнурки делают эту модель выразительной и ультрамодной. Выбирайте лучшую для себя цветовую гамму кроссовок на сайте. На данный товар действует функция ускоренной доставки. Размер в соответствии с длиной стопы.

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В отзывах пишут:
  • Кроссовки легкие, но жалко, малы. Закажу на размер побольше. Продавец молодец, выдал быстро: с такой скоростью товар еще не приходил. Спасибо!
Сетчатые мужские кроссовки
Фонтан на солнечной батарее

Небольшой фонтан не требует ни подводки шлангов, ни электричества, ни даже батареек. Ему достаточно солнца. Опустите фонтанчик в искусственный пруд на даче или даже в тазик с водой, и под солнечными лучами произойдет настоящее чудо. Красивый вид, успокаивающее журчание и зависть соседей обеспечены. Кстати, на товар действует ускоренная доставка, а продавец предлагает промокоды на скидку при заказе нескольких штук.

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В отзывах пишут:
  • Фонтан бомба! Доставка в Оренбургскую область 19 календарных дней, коробочка целая, ни одной вмятины, моторчик загудел, как только оказался на солнце. Все насадки работают, жалко, видео нельзя загрузить.
  • Отличный фонтан, несколько насадок, пришёл за 2 недели. 
Фонтан на солнечной батарее
VR-очки

Для полного погружения в фильм или игру нужны VR-очки. Модель от Shinecon, которая поставляется с контроллером и наушниками, - очень достойный вариант, который подходит для смартфонов на базе iOS или Android. Хороший подарок себе, ребенку, каждому геймеру и киноману. У товара очень высокий рейтинг и ускоренная, а также экспресс-доставка.

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В отзывах пишут:
  • Хорошая штука, ребенку нравится.
  • Очки классные, ребёнок доволен, доставка 5 дней, принёс курьер домой, рекомендую товар и продавца. 
VR-очки
Джинсы-клеш

Последний писк моды, джинсы-клеш, на AliExpress продают с очень приятной скидкой. Универсальный крой, классический цвет и большой выбор размеров делают эту модель хитом продаж. В Россию товар доставляют ускоренно.

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В отзывах пишут:
  • Джинсы крутые. Материал мягкий, тонкий, как раз на лето. Цвет летний, голубой. Размер s мне идеально. На мой рост 156 длина идеальная. Доставка за 16 дней до Вологодской области.
Джинсы-клеш
Компактный электрический гриль

Электрический гриль - это настоящая находка для тех, кто любит вкусную и здоровую пищу. Гриль имеет 7 автоматических программ, электронную панель, на которой отображаются индикаторы степени прожарки и время готовки, а также встроенный датчик безопасности, который отключает прибор после завершения установленной программы. Встроенный в панели нагревательный элемент гарантирует равномерный нагрев всей поверхности и обеспечивает качественную двухстороннюю прожарку. Гриль также имеет функцию запекания и открытого барбекю. Товар доставляется из России, так что наслаждаться грилем вы сможете уже в самое ближайшее время. 

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В отзывах пишут:
  • Наконец-то и у нас дома появился гриль! Продавец быстро отправил товар. Упаковка и товар целые. В коробке лежал сам гриль, руководство по эксплуатации и гарантийный талон. В книжке есть несколько рецептов для приготовления пищи. Почему выбрали именно эту модель? Во-первых, привлек функционал, во-вторых, он 3 в 1 (гриль/барбекю/запекание), ну и конечно цена. За такую цену такой аппарат нигде не купишь.
Компактный электрический гриль
Беспроводной пылесос Redmond

Портативный пылесос - незаменимы домашний помощник, который отлично справится с повседневной уборкой. Redmond RV-UR356 может похвастаться приличным объемом пылесборника, мощностью и низким уровнем шума. Набор из трех насадок делает уборку комфортной и эффективной на любой поверхности. Так что не так важно что у вас в доме ламинат или ковер. Отлично подходит и для уборки в автомобиле. Доставка из РФ означает, что ваш новый домашний помощник приедет всего за несколько дней.

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В отзывах пишут:
  • Заказал вечером 27 апреля, доставили до двери 3 мая, в Московскую область. Упаковка и содержимое в полном порядке, отличная вещ за такие деньги, качество пластика неплохое, шума не много, рекомендую. Лучше роботов пылесосов.
Беспроводной пылесос Redmond
Стильные и лаконичные футболки

Белые и черные футболки являются базовыми вещами и должны присутствовать в любом гардеробе. Так что советуем обратить внимание на эти стильные модели из 100% хлопка, дополненные лаконичными рисунками. Кроме того, можно выбрать футболки с разными вырезами горловины и дизайном рукавов. А доставка из России гарантирует быстрое получение товара. 

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В отзывах пишут:
  • Хорошая футболочка. Брала ту, что с розой и ножами, черную. Размер, хоть и российский, но мне лично подошло впритык 48. Смотрится нормально, просто сама люблю посвободнее. Принт четкий, запаха нет, ткань - хлопок. В целом, за свою цену - вполне себе достойное изделие. Производство российское. Доставка до Москвы за 3 дня. В общем, можно смело брать.
Стильные и лаконичные футболки
Серебро за копейки

Магазин предлагает большой выбор колец, серег, цепочек, браслетов и подвесок из серебра 925 пробы. Стоят они гораздо дешевле, чем в отечественных ювелирных магазинах. На изделиях стоит самая настоящая проба, а рейтинг товаров и отзывы покупателей не оставляют сомнений - это самое настоящее серебро.

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В отзывах пишут:
  • Хорошее качество. Проба стоит. Быстрая доставка. Продавца рекомендую.
  • Приятно удивили колечки. 18 дней до Иркутска. Взяла на заметку этот магазин.
Серебро за копейки

Чтобы сделать покупки на AliExpress еще более выгодными, воспользуйтесь лайфхаками:

  • Регулярно просматривайте страницу с горящими товарами. Здесь «прячутся» очень приятные скидки.
  • Не забывайте о странице с самыми низкими ценами, на которой можно найти нужные мелочи за копейки.
  • Не ленитесь каждый день открывать приложение AliExpress хотя бы на пару минут. Так вы накопите монеты, которые сможете обменять на дополнительные скидки.
  • Следите за распродажами. Например, просто сейчас длится большая школьная распродажа. До 31 июля канцтовары, рюкзаки, школьные формы и многое другое можно купить со скидками до 70%. Воспользуйтесь промокодами: SHIK50 даст скидку 50 рублей при заказе от 250, SHIK100 сэкономит 100 рублей при заказе от 400, SHIK150 — 150 рублей при заказе от 550, а SHIK200 — 200 при заказе от 950 рублей.
  • Огромное количество промокодов к школьному сезону дарит и один из ведущих российских производителей канцелярии. Не поленитесь запастись ручками, папками и тетрадками по смешным ценам.
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