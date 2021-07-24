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22:29 (мск), источник: Lenta.Ru

В Турции захотели ужесточить меры против COVID-19 для россиян

Глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан на фоне роста числа случаев заражения COVID-19 в стране захотел ужесточить меры для россиян. Его слова приводит РИА Новости.

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Источник: Reuters

«С одной стороны, мы должны быть вакцинированы, с другой — государство должно применять некоторые ограничения, а население должно строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию», — заявил Джейхан. По его словам, по отношению у российским туристам необходимо принять более строгие меры, в противном случае рост заболеваемости остановить не удастся.

24 июля в Турции был зафиксирован максимальный с 12 мая прирост заразившихся коронавирусом, за сутки было выявлено 12 381 случай заболевания.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что страна не столкнулась с ростом эпидемии из-за новых штаммов COVID-19. По оценке Эрдогана, Турция «значительно снизила количество случаев заболевания, пациентов и смертей, добилась больших успехов в вакцинации».

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