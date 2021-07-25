Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 25 июляЯдерные испытания на Бикини, рождение первого человека "из пробирки", первый выход женщины-космонавта в космос и другие события, которые произошли 25 июля в разные годы
Фоторепортажи
8Празднование Курбан-байрама
64Церемония открытия летней Олимпиады-2020 в Токио: фотогалерея
03:17 (мск), источник: РБК

Ученые ответили на данные о заразности бразильского штамма среди привитых

Они напомнили, что полной гарантии от заражения после прививки нет, однако болезнь будет протекать легче, чем у невакцинированных. Однако эксперты сошлись во мнении, что пока о гамма-варианте коронавируса известно слишком мало.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

О гамма-варианте коронавируса — так называемом бразильском штамме — пока что известно слишком мало, чтобы делать однозначные выводы о его заразности среди вакцинированных граждан. Об этом заявили опрошенные РБК специалисты.

Ранее американские Центры по контролю и профилактике заболеваний опубликовали результаты исследования ученых из Франции и Гвианы, в которых говорится, что заразность гамма-мутации коронавируса среди привитых достигает 60% и 75% — среди непривитых. Такую информацию ученые получили, обследуя группу золотодобычиков в Гвиане. Большинство рабочих были привиты от коронавируса, однако в коллективе тем не менее произошла вспышка COVID-19.

Исследователи подчеркивают, что не ожидали такой низкой эффективности вакцины против бразильского штамма.

«Любой вирус может пробить иммунную систему. Просто если иммунная система совсем не готова к встрече с ним, то ущерб будет сильнее, — рассказала РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. — Если человек привит, то либо он сумеет отразить атаку, либо, если вирус пробьется, он нанесет небольшой вред. Поэтому никто никогда не отрицал, что на 100 процентов защищены все вакцинированные».

Она также подчеркнула, что эффективность вакцин, «по крайней мере зарубежных», снижается из-за появления новых вариантов коронавируса.

Новость
Минздрав обновил методические рекомендации о вакцинации взрослых от коронавируса

«Новые штаммы появляются время от времени. Не то чтобы они неизбежны, но при высокой концентрации вируса это возможно, — пояснил вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. — Изменения случайны, и “отбираются” те мутации, которые выгодны вирусу — в данном случае это повышенная заразность. Или уход от вакцины влияет: во многих странах есть вакцинированный фон и вирусом “отбираются” такие варианты [которые могут заражать даже привитых]».

По словам эксперта, пока что распространение получали те штаммы, которые «уходят» от вакцины. Он напомнил, что штамм дельта (индийский) обладает более высокой заразностью, чем оригинальный, однако пока существующие вакцины с ним справляются.

«Вакцины менее эффективны в случае с дельта-штаммом, чем в случае с уханьским, но они все равно работают. Что касается гамма-штамма, сведений о нем все еще немного и они нуждаются в проверке, нужно время, чтобы понять, как он поведет себя дальше», — уточнил Аграновский.

Попович в свою очередь сообщила, что гамма-штамм «очень заразный», однако при заражении им летальность ниже, чем при инфицировании дельта-вариантом. «Вирус развивается, растет, но пока что самые плохие характеристики имеет не гамма, а дельта. Поэтому заболеваемость среди привитых вполне возможна — той формой вируса, который распространен», — заключила она.

В России бразильский штамм обнаружили 22 июля, об этом сообщил научный центр «Вектор». Там, однако, уточнили, что выявили единичные случаи распространения этого варианта в стране. Заразившиеся этим штаммом россияне не были привиты от COVID-19, подчеркивали в «Векторе».

Алена Прохоренко, Мария Лисицына, Михаил Котляр

Еще больше интересного о науке и технологиях


 Глава ЦРУ дал «честный ответ» на вопрос о происхождении COVID
Врачи назвали «железные» основания медотвода от прививки против COVID-19
В «Газпроме» заявили, что не предлагали Украине покупать газ
СМИ: россиян, сообщивших об MH17, могут экстрадировать
Умер сооснователь группы «Ласковый май» Алексей Мускатин
Бывшая жена Аркадия Ротенберга пожаловалась на «захват» виллы
Экспериментальный Як-40 испытали на авиасалоне МАКС
В Турции предложили ужесточить меры против COVID-19 для россиян
Долгожданный праздник
Спортивные игры на свежем воздухе
Gnezdo.ru
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
В Молдове с 1 апреля вводят режим ЧС до 30 мая
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Россиян предупредили об "инфекционном раке"
Слова матери девушки, сбившей троих детей в Москве
Горячие темы на Авто
Обложили 200
По пивку? Пятница. Можно. 171
про марс и луну 77
Кто имеет опыт навески качелей на стволы деревьев без вреда для них?? 69
Кино
Малахов пожалел 87-летнюю Доронину из-за Бузовой во МХАТе Татьяна Доронина ранее была художественным руководителем Московского художественного академического театра имени Максима Горького
Товары для дома
Как создать дома праздник с минимумом усилий и затрат
7 гаджетов, которые сберегут ваши нервы и время
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
Подушки, коврики, ножи: что подарить фанатам пиццы
Популярные темы на «Детях»
Снова я... просто мысли в слух 573
Бюджет 525
Милые девушки, 522
Забавные картинки 449
Леди
45-летняя россиянка удочерила ребенка. Чего ей это стоило (фото) Галю всего несколько месяцев назад вернули в детский дом первые усыновители, потому что «она не подошла им по параметрам».
Дом
Кухня, спальня и офис: умещаем в мини-квартире
Как сделать из однушки двушку
5 вещей, о которых 20 лет назад вы и не мечтали
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь