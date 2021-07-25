Ученые ответили на данные о заразности бразильского штамма среди привитых

О гамма-варианте коронавируса — так называемом бразильском штамме — пока что известно слишком мало, чтобы делать однозначные выводы о его заразности среди вакцинированных граждан. Об этом заявили опрошенные РБК специалисты.
Ранее американские Центры по контролю и профилактике заболеваний опубликовали результаты исследования ученых из Франции и Гвианы, в которых говорится, что заразность гамма-мутации коронавируса среди привитых достигает 60% и 75% — среди непривитых. Такую информацию ученые получили, обследуя группу золотодобычиков в Гвиане. Большинство рабочих были привиты от коронавируса, однако в коллективе тем не менее произошла вспышка COVID-19.
Исследователи подчеркивают, что не ожидали такой низкой эффективности вакцины против бразильского штамма.
«Любой вирус может пробить иммунную систему. Просто если иммунная система совсем не готова к встрече с ним, то ущерб будет сильнее, — рассказала РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. — Если человек привит, то либо он сумеет отразить атаку, либо, если вирус пробьется, он нанесет небольшой вред. Поэтому никто никогда не отрицал, что на 100 процентов защищены все вакцинированные».
Она также подчеркнула, что эффективность вакцин, «по крайней мере зарубежных», снижается из-за появления новых вариантов коронавируса.
«Новые штаммы появляются время от времени. Не то чтобы они неизбежны, но при высокой концентрации вируса это возможно, — пояснил вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. — Изменения случайны, и “отбираются” те мутации, которые выгодны вирусу — в данном случае это повышенная заразность. Или уход от вакцины влияет: во многих странах есть вакцинированный фон и вирусом “отбираются” такие варианты [которые могут заражать даже привитых]».
По словам эксперта, пока что распространение получали те штаммы, которые «уходят» от вакцины. Он напомнил, что штамм дельта (индийский) обладает более высокой заразностью, чем оригинальный, однако пока существующие вакцины с ним справляются.
«Вакцины менее эффективны в случае с дельта-штаммом, чем в случае с уханьским, но они все равно работают. Что касается гамма-штамма, сведений о нем все еще немного и они нуждаются в проверке, нужно время, чтобы понять, как он поведет себя дальше», — уточнил Аграновский.
Попович в свою очередь сообщила, что гамма-штамм «очень заразный», однако при заражении им летальность ниже, чем при инфицировании дельта-вариантом. «Вирус развивается, растет, но пока что самые плохие характеристики имеет не гамма, а дельта. Поэтому заболеваемость среди привитых вполне возможна — той формой вируса, который распространен», — заключила она.
В России бразильский штамм обнаружили 22 июля, об этом сообщил научный центр «Вектор». Там, однако, уточнили, что выявили единичные случаи распространения этого варианта в стране. Заразившиеся этим штаммом россияне не были привиты от COVID-19, подчеркивали в «Векторе».
Алена Прохоренко, Мария Лисицына, Михаил Котляр
Еще больше интересного о науке и технологиях