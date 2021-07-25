Отстыковку модуля МКС под «Науку» вновь отложили

«Тест “Курса” (системы сближения. — “Ъ”) мы перенесли на 25 июля, в связи с этим расстыковка модуля “Пирс” сдвинулась на 26 июля», — передает «РИА Новости» слова специалиста ЦУПа. Изначально отстыковка и затопление «Пирса» было запланировано на 23 июля.
Разработка лабораторного модуля «Наука» началась в 1995 году. Первоначально модуль должен был войти в состав российского сегмента МКС к 2007 году, однако запуск неоднократно откладывался. Модуль «Пирс» был присоединен к МКС в 2001 году и используется как дополнительный отсек для приема грузов и выхода в открытый космос.
«Наука» была выведена на орбиту 21 июля. На следующий день N+1 сообщил о сбое, из-за которого модулю может не хватить топлива для подъема орбиты и сближения с МКС, а «Роскосмос» сообщил о переносе отстыковки «Пирса» после изучения телеметрии «Науки». 24 июля орбита «Науки» была скорректирована, следующие работы по ее корректировке запланированы на 27 июля.