Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 25 июляЯдерные испытания на Бикини, рождение первого человека "из пробирки", первый выход женщины-космонавта в космос и другие события, которые произошли 25 июля в разные годы
Фоторепортажи
13Температура плавления: как россияне справляются с жарой
8New Shepard совершил первый пилотируемый суборбитальный полет
00:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Отстыковку модуля МКС под «Науку» вновь отложили

Отстыковка модуля Международной космической станции (МКС) «Пирс», на место которого должен встать запущенный к станции модуль «Наука», отложена еще на сутки, на 26 июля, сообщил космонавтам специалист подмосковного центра управления полетами (ЦУП). Третий перенос сроков связан с переносом тестирования системы сближения на «Науке».

«Тест “Курса” (системы сближения. — “Ъ”) мы перенесли на 25 июля, в связи с этим расстыковка модуля “Пирс” сдвинулась на 26 июля», — передает «РИА Новости» слова специалиста ЦУПа. Изначально отстыковка и затопление «Пирса» было запланировано на 23 июля.

Разработка лабораторного модуля «Наука» началась в 1995 году. Первоначально модуль должен был войти в состав российского сегмента МКС к 2007 году, однако запуск неоднократно откладывался. Модуль «Пирс» был присоединен к МКС в 2001 году и используется как дополнительный отсек для приема грузов и выхода в открытый космос.

«Наука» была выведена на орбиту 21 июля. На следующий день N+1 сообщил о сбое, из-за которого модулю может не хватить топлива для подъема орбиты и сближения с МКС, а «Роскосмос» сообщил о переносе отстыковки «Пирса» после изучения телеметрии «Науки». 24 июля орбита «Науки» была скорректирована, следующие работы по ее корректировке запланированы на 27 июля.

 Как Путин с Кудриным работу в Москве искали
В сети появилась новая схема обмана с промокодами
В «Газпроме» заявили, что не предлагали Украине покупать газ
СМИ: россиян, сообщивших об MH17, могут экстрадировать
Умер сооснователь группы «Ласковый май» Алексей Мускатин
Бывшая жена Аркадия Ротенберга пожаловалась на «захват» виллы
В Турции предложили ужесточить меры против COVID-19 для россиян
Минздрав обновил рекомендации о вакцинации взрослых от COVID-19
Долгожданный праздник
Спортивные игры на свежем воздухе
Hi-Tech
Вот это вид. Россиянка выиграла в конкурсе фотографий на iPhone Посмотрите на снимки финалистов
Горячие темы на Авто
Обложили 195
По пивку? Пятница. Можно. 171
про марс и луну 77
Кто имеет опыт навески качелей на стволы деревьев без вреда для них?? 69
Товары для дома
Как создать дома праздник с минимумом усилий и затрат
7 гаджетов, которые сберегут ваши нервы и время
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
Подушки, коврики, ножи: что подарить фанатам пиццы
Популярные темы на «Детях»
Снова я... просто мысли в слух 573
Бюджет 525
Милые девушки, 522
Забавные картинки 449
Леди
45-летняя россиянка удочерила ребенка. Чего ей это стоило (фото) Галю всего несколько месяцев назад вернули в детский дом первые усыновители, потому что «она не подошла им по параметрам».
Дом
Кухня, спальня и офис: умещаем в мини-квартире
Как сделать из однушки двушку
5 вещей, о которых 20 лет назад вы и не мечтали
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь