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06:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава минсвязи Приамурья умер после черепно-мозговой травмы

Министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков умер вечером 24 июля, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Источник: Правительство Амурской области

Ранее «Интерфакс» и РЕН ТВ со ссылкой на источники и очевидцев соответственно сообщали, что Курдюков получил черепно-мозговую травму во время конфликта на турбазе. Официально причина смерти не называется.

Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в правительстве. Он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушел очень рано.
Василий Орлов в Telegram
губернатор Амурской области

Александр Курдюков родился в 1981 году, на пост министра он заступил в январе 2021 года.

По данным СМИ, после конфликта на одной из турбаз региона Курдюков был госпитализирован. РЕН ТВ уточняет, что министр находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ. Телеканал со ссылкой на очевидцев утверждает, что Александр Курдюков заступился за свою жену, к которой приставал другой отдыхающий.

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