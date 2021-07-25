06:32 (мск), источник: Коммерсантъ
Глава минсвязи Приамурья умер после черепно-мозговой травмы
Министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков умер вечером 24 июля, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
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Ранее «Интерфакс» и РЕН ТВ со ссылкой на источники и очевидцев соответственно сообщали, что Курдюков получил
Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в правительстве. Он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушел очень рано.
Александр Курдюков родился в 1981 году, на пост министра он заступил в январе 2021 года.
По данным СМИ, после конфликта на одной из турбаз региона Курдюков был госпитализирован. РЕН ТВ уточняет, что министр находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ. Телеканал со ссылкой на очевидцев утверждает, что Александр Курдюков заступился за свою жену, к которой приставал другой отдыхающий.
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