10:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы 10 рекордов ВМФ России, которыми можно гордиться
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4 августа 1985 года атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец» под командованием капитана 1 ранга Юрия Зеленского установила абсолютный мировой рекорд погружения, достигнув глубины 1027 метров и выполнив все запланированные глубоководные испытания.
14 сентября 2019 года атомный подводный крейсер «Омск» установил рекорд на максимальную дальность при стрельбе крылатыми противокорабельными ракетами «Гранит» — 332,52 км.
Атомная подводная лодка водоизмещением 23200 тонн ТК-208 проекта 941 в размерах сравнима с 9 этажным домом. Ее сдали в эксплуатацию в 1981 году на «Севмашпредприятии» в Северодвинске. Главным конструктором подлодки был легендарный Сергей Никитич Ковалев.
Сторожевой корабль «Сметливый» является единственным кораблем в своем роде, который спустя 50 лет с момента поднятия
18 декабря 1970 года подлодка К-162 проекта 661 с подводным стартом крылатых ракет установила рекорд скорости — 44,7 узлов. Главным конструктором К-162 был советский ученый Николай Никитич Исанин.
6 августа 1991 года в 21 час 9 минут впервые в мире, а также впервые в истории подводных ракетоносцев с подлодки К-407 «Новомосковск» был произведен пуск всего боекомплекта из 16 межконтинентальных баллистических ракет.
С 1 марта по 18 ноября 2018 года учебный корабль проекта 887 «Перекоп» выполнил межфлотский переход по маршруту п. Кронштадт — п. Севастополь — п. Владивосток — п.
В 2018 году водолазы Северного флота провели работы по резке металла на глубине 60 метров. Они смогли «вызволить» и поднять на поверхность танк «М4А2 (76) Sherman», который затонул вместе с кораблем «Томас Дональдсон».
14 сентября 2019 года был установлен рекорд по поражению надводной цели ракетой «Вулкан» гвардейского ракетного крейсера «Варяг» на максимальную дальность — 474 км.
С 26 февраля по 19 августа 2019 года впервые в новейшей истории отряд кораблей Северного флота совершил кругосветный поход. Корабли прошли больше 42 тысяч миль за 176 суток в акваториях четырех океанов и шестнадцати морей.
Анна Лысенко по материалам Книги рекордов ВС РФ