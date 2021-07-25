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11:49 (мск), источник: Ведомости

В России за сутки выявили 24 072 новых случая коронавируса

За последние сутки в России коронавирус выявили у 24 072 человек, следует из статистики оперштаба на 25 июля. Умерли 779 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 126 541. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 153 874 человека.

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Источник: РИА "Новости"

Вчера, 24 июля, оперштаб сообщил о 23 947 новых случаях COVID-19. Умерли 799 человек. За сутки в России полностью выздоровели 18 678 человек. Общее число выздоровевших возросло до 55 490 634.

В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 3406 человек, выздоровели 5482 пациента, умерли 103 человека. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 488 078 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Подмосковье (+2191), Санкт-Петербург (+1934), Нижегородская (+534) и Свердловская (+491) области.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 193,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,15 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 34,4 млн случаев, Индии (свыше 31,3 млн) и Бразилии (более 19,6 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».

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