13:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США появились «воющие» цикады
Они крупнее обычных.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
На смену миллиардам обычных цикад, которые выползли на поверхность в США этим летом, пришел более крупный вид Neotibicen canicularis.
Его легко узнать по
2021 год стал для страны «годом цикад». Эти насекомые живут циклами до 17 лет. Большую часть времени они проводят в стадии личинки под землей, а под конец жизненного цикла выходят на поверхность, превратившись во взрослое насекомое. На лето текущего года в США припало завершение 17-летнего цикла, и на поверхности появились миллиарды этих насекомых.
Вид Neotibicen canicularis, в отличие от обычных цикад, появляется
По данным биологов, «воющие» цикады совершенно безобидны, если не считать их пронзительных звуков. Более того, они часто страдают
Анна Лысенко
Еще больше интересного о животных