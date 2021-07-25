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13:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США появились «воющие» цикады

Они крупнее обычных.

На смену миллиардам обычных цикад, которые выползли на поверхность в США этим летом, пришел более крупный вид Neotibicen canicularis.

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Его легко узнать по черно-зеленому телу, большим черным глазам и характерному звуку, напоминающему нечто среднее между пронзительным воем и скрежетом цепной пилы, сообщает CBS News.

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2021 год стал для страны «годом цикад». Эти насекомые живут циклами до 17 лет. Большую часть времени они проводят в стадии личинки под землей, а под конец жизненного цикла выходят на поверхность, превратившись во взрослое насекомое. На лето текущего года в США припало завершение 17-летнего цикла, и на поверхности появились миллиарды этих насекомых.

Вид Neotibicen canicularis, в отличие от обычных цикад, появляется из-под земли каждый год. Но в этом году из-за благоприятных погодных условий предыдущих лет поколение крупных цикад тоже очень большое.

По данным биологов, «воющие» цикады совершенно безобидны, если не считать их пронзительных звуков. Более того, они часто страдают из-за ос и других хищников.

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