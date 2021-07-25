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19:27 (мск), источник: ТАСС

Главный инфекционист США считает, что части привитых нужна третья доза вакцины от ковида

По словам Энтони Фаучи, применение бустерной дозы вакцины может потребоваться «наиболее уязвимым группам населения».

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Источник: AFP 2021

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Применение бустерной дозы вакцины от нового коронавируса может потребоваться людям с ослабленным иммунитетом. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Журналист попросил его прокомментировать сообщения СМИ о том, что администрация США рассматривает возможность предоставления в будущем третьей дозы вакцины некоторым группам населения. «Я думаю, что ситуация развивается динамично», — сказал Фаучи. «Информация, поступающая из Израиля и от [компании] Pfizer, свидетельствует о том, что, похоже, может быть некоторое ослабление защиты», — добавил он, говоря о том, что происходит через какое-то время после вакцинации.

По словам инфекциониста, применение бустерной дозы вакцины «вполне возможно». Как он добавил, прежде всего это может потребоваться «наиболее уязвимым группам населения». В их числе Фаучи назвал людей «с подавленной иммунной системой, тех, кто перенес операцию по трансплантации, проходящих химиотерапию из-за рака, страдающих от аутоиммунных заболеваний, принимающих препараты для подавления иммунитета».

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 34,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 610 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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