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22:01 (мск), источник: РБК

Ученые предупредили о риске снижения интеллекта из-за COVID

Люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, сталкиваются с негативным влиянием перенесенной болезни на уровень интеллекта. К такому выводу пришла группа ученых из Имперского колледжа Лондона, Кембриджского университета и Чикагского университета, их исследование опубликовано в журнале The Lancet.

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Источник: РИА "Новости"

Как отметили ученые, и ранее были свидетельства о том, что перенесшие COVID-19 жаловались на когнитивные нарушения — «туман в голове», снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций.

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В исследовании специалистов приняли участие 81,3 тыс. человек, в основном жители Великобритании. Участники с января по декабрь 2020 года сдавали тесты на интеллект в рамках программы Great British Intelligence Test, они включали в себя задачи на планирование, рассуждение, концентрацию внимания, тренировку памяти и эмоциональное восприятие. Также испытуемые отвечали на вопросы о коронавирусе, в частности о том, болели ли они COVID-19 и имели какие-либо симптомы.

Более 12,6 тыс. участников сообщили, что перенесли COVID-19. Их разделили на группы в зависимости от тяжести заболевания: переболевшие дома, в больнице и те, кто был подключен к аппарату ИВЛ. Приняв во внимание такие факторы, как пол, возраст, уровень образования и дохода, специалисты пришли к выводу, что тем, кто перенес заболевание, было сложнее выполнить задачи, чем участникам из контрольной группы.

По оценкам специалистов, когнитивные нарушения сильнее проявились у тех, кто переболел тяжелой формой COVID-19: у пациентов, которым потребовалось подключение к аппарату ИВЛ, сводный балл интеллекта снизился на уровень, который примерно соответствует семи баллам в тестах IQ.

В октябре прошлого года о том, что некоторые переболевшие коронавирусом пациенты жалуются на многомесячное состояние «мозгового тумана», сообщили специалисты Национального института здравоохранения Великобритании. Среди других последствий заболевания они назвали крайнее истощение и невозможность ощущать вкус или запах.

В ноябре года опрошенные РБК неврологи сообщили о возросшем числе жалоб пациентов в России на проблемы с памятью, концентрацией внимания и ориентированием во времени и пространстве после перенесенного COVID-19. Медики связали это с воздействием инфекции на внутренние органы и психосоматикой.

В том же месяце группа ученых из Оксфордского университета сообщила о возможном риске развития ментальных расстройств у пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции. Они проанализировали более 70 млн электронных медицинских карт в США, где были данные о 62 тыс. переболевших. По оценкам медиков, психические расстройства, выявленные в течение 14−90 дней после постановки диагноза COVID-19, встречались у 18,1% пациентов, причем у 5,8% участников исследования они были выявлены впервые. Наиболее распространенными стали тревога, посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия, бессонница, нарушения памяти.

Данные о неврологических осложнениях у перенесших коронавирус стали поводом для исследования ученых из американской клиники Кливленда. Специалисты заключили, что в отдельных случаях инфекция может приводить к неврологическим признакам, характерным для болезни Альцгеймера.

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