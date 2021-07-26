Meteor in norway today pic.twitter.com/sAKVvbHgg2— playwell Depy (@depyvfx) July 25, 2021
12:21 (мск), источник: Газета.Ру
«Внезапно стало очень светло»: в Норвегии упал большой метеорит
Опубликованы кадры падения крупного метеорита рядом с Осло.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Минувшей ночью неподалеку от Осло были видны мощные вспышки света. За ними, как рассказали очевидцы, последовали громкие хлопки. По оценкам экспертов, местные жители наблюдали падение большого метеорита, пишет в воскресенье научная газета PHG.
Норвежская метеорная сеть проинформировала, что он появился примерно в 1:00 по местному времени 25 июля и был виден в течение как минимум пяти секунд в небе над большей частью южной Скандинавии. Метеорит двигался со скоростью около 16,3 км/с, отмечают специалисты.
В свою очередь норвежская полиция указала, что получила множество звонков взволнованных жителей, но сообщений о травмах или повреждениях имущества не поступало. Группа экспертов сейчас ищет космическое тело, которое должно было упасть в лесу недалеко от столицы Норвегии.
По предварительным данным, метеорит упал на землю в лесистой местности под названием Финнемарка примерно в 60 км к западу от Осло. Местный астроном Вегард Рекаа сообщил «Би-би-си», что около его дома чувствовалась «дрожь в воздухе».
По словам Рекаа, группа отдыхающих рассказала о «сильном взрыве прямо над их головами». Одна из туристок сообщила, что видела огненный шар с небольшого расстояния, но подумала, что это был розыгрыш друзей.
Зигмунд Андерссон прошлую ночь провел с друзьями в Финнемарке. Он рассказал изданию NRK, что при падении метеорита на улице стало очень светло — «как будто была середина дня».
Мы подумали, что
кто-нибудьзажег аварийную сигнальную ракету. Потом внезапно стемнело и был слышен сильный шум. Как будто кто-тоопрокинул четыре-пятьгрузовиков щебня.
Мортен Билет из Норвежской метеорной сети призвал людей выйти на поиски космического тела. «Если это метеорит с Марса, можно получить до 4000 крон (чуть более 33 200 рублей по текущему курсу) за грамм. Они крайне редки», — рассказал он.
Билет пояснил, что в Норвегии нет закона, согласно которому граждане обязаны сдавать метеориты. Люди, которые их находят, могут оставить камни себе или продать, пишет портал VG.
«Мы можем только надеяться, что он ударился о дерево, которое его немного замедлило. Если он ударился о мягкую поверхность, он вонзится в землю. Если он упал в воду или болото, вероятно, есть надежда», — заключил Билет.
По предварительным оценкам экспертов, упавший метеорит весил около 10 кг после того, как вошел в атмосферу Земли. Но даже несмотря на относительно небольшие размеры, многие смогли его хорошо разглядеть и услышать.
Напомним, в марте 2021 года сейсмологи зафиксировали падение метеорита на востоке Кубы, а в феврале жители Мельбурна заметили в небе огненный шар.