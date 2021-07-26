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01:42 (мск), источник: РБК

Голикова раскрыла детали проекта «санитарного щита» России

К 2030 в России планируется создать 36 лабораторий по изучению биологических агентов. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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Источник: РИА "Новости"

По ее словам, к 2024 году в России будет оснащено 240 пунктов пропуска через государственную границу, которые позволят быстро проводить экспресс-диагностику, чтобы идентифицировать угрозы.

«Второй момент, который является очень серьезным, это создание новых лабораторий, современных лабораторий, которые изучают биологические агенты, до 2030 года должно быть создано 36 таких лабораторий», — сказала она.

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На прошлой неделе Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным заявила, что российские власти разработали проект «санитарного щита», который должен будет защищать Россию от потенциально возможных новых пандемий. По ее словам, на его создание будет потрачено 30 млрд руб., которые планируется потратить в течение трех лет, до 2024 года.

О необходимости создать «щит», который защищал бы Россию от угрозы новых инфекций, Путин заявлял в апреле, выступая с посланием Федеральному собранию. В числе компонентов этого щита он называл ускоренную разработку тест-систем, вакцин и лекарств.

Ранее в России неоднократно говорили об угрозах, которые могут нести иностранные биолаборатории. В частности, в 2019 году глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в мире действуют 200 лабораторий, которые финансируются правительством США — например, лаборатория Ричарда Лугара под Тбилиси. В прошлом году МИД России выразил обеспокоенность в связи с деятельностью построенного Пентагоном исследовательского центра общественного здравоохранения им. Лугара в Грузии, поскольку Вашингтон не объясняет, чем он занимается в непосредственной близости от российских границ.

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