05:56 (мск), источник: ТАСС
На Кубу из России прибыло 88 тонн гуманитарной помощи
ГАВАНА, 26 июля. /ТАСС/. Два самолета Ан-124 «Руслан»
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Оба борта приземлились в гаванском Международном аэропорту имени Хосе Марти. Всего самолеты доставили более 88 тонн гуманитарного груза, который содержит, в частности, мясо, муку, подсолнечное масло и 1 млн респираторных масок.
Помощь Кубе была направлена по распоряжению президента РФ Владимира Путина.
Груз принимали посол РФ в Гаване Андрей Гуськов и министр внутренней торговли Кубы Бетси Диас Веласкес. «Это проявление солидарности с народом и правительством Острова Свободы, который находится в сложной ситуации
Министр внутренней торговли Кубы поблагодарила РФ за поставку гуманитарной помощи в сложный для страны период.
«Наш народ с огромной радостью и благодарностью воспринял этот шаг, поскольку кубинские семьи нуждаются в такой помощи, чтобы продолжать бороться с пандемией, которая затронула все провинции страны», — отметила глава ведомства.
Это не первая отправка помощи Кубе из России — в апреле Москва поставила Гаване в рамках Всемирной продовольственной программы под эгидой ООН 253 тонны подсолнечного масла и 430 тонн витаминизированной пшеничной муки на сумму около $1 млн.