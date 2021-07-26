Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 26 июляСоздание ФБР, денежная реформа в России, восстание на Кубе и другие события, которые произошли 26 июля в разные годы
Фоторепортажи
20В Германии ввели режим военной катастрофы
64Церемония открытия летней Олимпиады-2020 в Токио: фотогалерея
11:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Соревнующиеся тигр и медведь попали в фотоловушку в Приамурье

Животные «щеголяют» друг перед другом, говорят в нацпарке.

Медведь-гигант и тигр по кличке Чудовище почти одновременно попали в объектив фотоловушки в Национальном парке «Анюйский».

Читайте также
Манул попал в фотоловушку национального парка на Алтае (видео)

Животные обитают практически рядом, но не враждуют между собой, сообщают сотрудники парка на своей странице в соцсети.

«Они много лет делят эту территорию, обходясь без конфликтов. Только щеголяют друг перед другом, пытаясь оставить свои пахучие метки на, так называемом, “почтовом” дереве один выше другого», — говорят в «Анюйском».

Чудовище, по наблюдениям специалиста по мониторингу Алексея Готванского, ходит вдоль крупной реки Пихцы. «А медведю большой территории не нужно. У него есть участок в несколько десятков километров с обилием корма — и достаточно», — добавляют в нацпарке.

Фотоловушка запечатлела животных еще в мае, но уникальные кадры попали в руки специалистов только недавно, во время дежурного обхода территории.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Еще больше интересного о животных

Во время загрузки произошла ошибка.
МИД Японии вызвал посла РФ после предложения Москвы по Курилам
Пандемийные годы поставили рекорд по смертям президентов
Российская пловчиха Ефимова назвала Олимпиаду в Токио нечестной
Банковская тайна: почему исчезают деньги с карт пенсионеров
13-летняя Момидзи Нисия выиграла олимпийское золото Токио
В Индии из-за наводнения вздыбилась земля (видео)
Эксперты назвали попавших в «красную зону» губернаторов
Игры в Токио
Верни свой 2020-й
Здоровье
Диетологи назвали пять видов мешающих похудению напитков Американские диетологи назвали пять видов напитков, которые плохо влияют на фигуру и препятствуют похудению. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!
Hi-Tech
Это гигантская медуза? На спутниковом снимке заметили необычный объект Странности в Сахаре
Горячие темы на Авто
Обложили 330
По пивку? Пятница. Можно. 173
Есть ли среди курильчан те, кто в августе планирует съездить на море, но ещё не сделал прививку? 78
Обложили и обложили . Среди ваших родных много умерло ? 77
Товары для дома
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Как создать дома праздник с минимумом усилий и затрат
Мы знаем, что вы сделаете, когда дадут горячую воду
Дети
Известная 39-летняя актриса во второй раз стала мамой (фото) Кирстен Данст родила сына
Леди
Племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера Китти Спенсер сыграла свадьбу с возлюбленным
Дом
12 небанальных идей для декора стен
Как оформить евродвушку с двумя гардеробными
Как выглядит квартира 36-летней Варнавы
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь