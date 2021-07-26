11:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Соревнующиеся тигр и медведь попали в фотоловушку в Приамурье
Животные «щеголяют» друг перед другом, говорят в нацпарке.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Животные обитают практически рядом, но не враждуют между собой, сообщают сотрудники парка на своей странице в соцсети.
«Они много лет делят эту территорию, обходясь без конфликтов. Только щеголяют друг перед другом, пытаясь оставить свои пахучие метки на, так называемом, “почтовом” дереве один выше другого», — говорят в «Анюйском».
Чудовище, по наблюдениям специалиста по мониторингу Алексея Готванского, ходит вдоль крупной реки Пихцы. «А медведю большой территории не нужно. У него есть участок в несколько десятков километров с обилием корма — и достаточно», — добавляют в нацпарке.
Фотоловушка запечатлела животных еще в мае, но уникальные кадры попали в руки специалистов только недавно, во время дежурного обхода территории.
Анна Лысенко
Еще больше интересного о животных