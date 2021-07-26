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11:35 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 23 239 случаев заражения коронавирусом за сутки

Это минимальное значение с 2 июля.

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11:44 (мск)В Москве выявили 2629 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 31 мая
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 239, до 6 149 780, это минимальное значение с 2 июля. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,38%. В частности, за сутки был выявлен 2 161 случай в Московской области, 1 929 — в Санкт-Петербурге, 529 — в Нижегородской области, 494 — в Свердловской области, 483 — в Красноярском крае. В настоящее время в стране продолжают лечение 488 345 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 16 200, до 5 506 834. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,5% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлении 1 675 пациентов в Московской области, 1 298 — в Санкт-Петербурге, 492 — в Нижегородской области, 406 — в Свердловской области, 303 — в Пермском крае.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 727 против 779 днем ранее, до 154 601. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,51%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 70 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 29 — в Краснодарском крае, 28 — в Нижегородской области, 26 — в Иркутской области, 20 — в Московской области.

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