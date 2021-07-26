11:35 (мск), источник: ТАСС
В России выявили 23 239 случаев заражения коронавирусом за сутки
Это минимальное значение с 2 июля.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 239, до 6 149 780, это минимальное значение с 2 июля. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,38%. В частности, за сутки был выявлен 2 161 случай в Московской области, 1 929 — в
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 16 200, до 5 506 834. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,5% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлении 1 675 пациентов в Московской области, 1 298 — в
Число летальных исходов