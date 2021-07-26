Названы самые распространенные виды мошенничества в сети

«Рост спроса на определенные категории товаров из-за пандемии спровоцировал всплеск афер с продажей дефицитных продуктов и препаратов на онлайн-аукционах. Мошенники создают фиктивный аукцион, предлагая товар, которого на самом деле у них нет. Когда победитель “торгов” перечисляет назначенную сумму, злоумышленники скрываются», — сказал специалист.
Также еще одним видом мошенничества является рассылка писем с сообщением о выигрыше крупной суммы в лотерее: для получения приза злоумышленники предлагают заплатить покрывающий налоги сбор или стоимость доставки.
По словам эксперта, для того чтобы не попасть в подобную ситуацию, необходимо проверять в поисковых системах, проводится ли в данный момент указанная лотерея или розыгрыш.
Другим распространенным видом мошенничества является пересылка платежей. Например, человеку может прийти сообщение об ошибочном пополнении счета с просьбой перевести средства другому человеку. А предпринимателям, например, может поступить предложение якобы от госслужб с предложением оформить выплату налогов через удобную электронную форму. Таким образом мошенники вынуждают человека раскрыть личные данные. Во всех подобных ситуациях Пономарев советует предварительно уточнять информацию в банке или налоговом органе.