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11:28 (мск), источник: Газета.Ру

Названы самые распространенные виды мошенничества в сети

Директор департамента корпоративного бизнеса ESET в России и СНГ Антон Пономарев рассказал, что пандемия COVID-19 вызвала всплеск афер. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: madartzgraphics/СС0

«Рост спроса на определенные категории товаров из-за пандемии спровоцировал всплеск афер с продажей дефицитных продуктов и препаратов на онлайн-аукционах. Мошенники создают фиктивный аукцион, предлагая товар, которого на самом деле у них нет. Когда победитель “торгов” перечисляет назначенную сумму, злоумышленники скрываются», — сказал специалист.

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Также еще одним видом мошенничества является рассылка писем с сообщением о выигрыше крупной суммы в лотерее: для получения приза злоумышленники предлагают заплатить покрывающий налоги сбор или стоимость доставки.

По словам эксперта, для того чтобы не попасть в подобную ситуацию, необходимо проверять в поисковых системах, проводится ли в данный момент указанная лотерея или розыгрыш.

Другим распространенным видом мошенничества является пересылка платежей. Например, человеку может прийти сообщение об ошибочном пополнении счета с просьбой перевести средства другому человеку. А предпринимателям, например, может поступить предложение якобы от госслужб с предложением оформить выплату налогов через удобную электронную форму. Таким образом мошенники вынуждают человека раскрыть личные данные. Во всех подобных ситуациях Пономарев советует предварительно уточнять информацию в банке или налоговом органе.

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