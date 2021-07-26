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16:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Девятилетний вундеркинд Алиса Теплякова успешно сдала экзамены в МГУ

Проходит ли москвичка, которой на днях исполнилось 9 лет, на бюджет, пока не ясно.

Источник: РИА "Новости"

«Ну вот) ДВИ прошли, получили 48 баллов) Алиска умница))) МГУ подтвердил». Пост радости и гордости разместил вчера вечером в своем ЖЖ папа девочки Евгений Тепляков.

ДВИ — дополнительное вступительное испытание. Кухню поступления и обучения в МГУ Евгений хорошо знает. Сам — выпускник психфака МГУ, окончил со средним баллом 5.0 — круглый отличник. Позже получил еще один красный диплом МГУ по специальности математика и кибернетика. Сейчас официально работает воспитателем семейного детского сада. В семье семеро детей, Алиса — старшая, младший родился в мае. Все дети на семейном образовании, с ними занимаются папа и мама. У Наталии тоже два высших — математика и финансы.

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Стремительное ускорение в учебе — фишка метода Тепляковых. В прошлом году Алиса попала в Реестр рекордов России как самая юная россиянка, получившая среднее образование — ей тогда было семь. В этом году она успешно сдала ЕГЭ и получила аттестат. Младшие брат и сестра Алисы (7 и 6 лет) уже проходят программу старших классов.

О восьмилетней рекордсменке сейчас много рассказывают СМИ, кто-то восхищается, кто-то недоумевает. Вот и под постом в ЖЖ Евгения есть и восторженные комментарии вроде такого: «Аплодирую стоя и искренне Вами восхищаюсь! Евгений, Вы вместе со своей замечательной семьей совершаете революцию в современной психологии обучения и педагогике!» Звучат и сомнения: «48 баллов ДВИ из 100 — это между двойкой и тройкой. Для поступления средний — за 80. Вы думаете Вашей дочери комфортно будет в университете?».

Евгений не дает спуску никому, кто высказывает хотя бы малейшее сомнение в правильности его действий относительно будущего дочери. Отвечает порой с нескрываемым раздражением: «Это не “между двойкой и тройкой”, память ваша убежала в загул. Это прекрасно сданный экзамен. И не только для восьми лет. Четверть тех, кто подал документ в МГУ, сдали его хуже Алисы. “Примерно как Алиса” — еще четверть. Собственно, это все, что нужно знать про наш уровень. В МГУ документы обычно подают не просто так».

Судя по ответам папы на комментарии, поступление на бюджет под вопросом, но Тепляковы готовы оплачивать учебу по контракту — лишь бы Алиса стала студенткой: «Мы получили право зачислиться — мы зачислимся. Стоимость обучения общеизвестна, не на бюджет, так на контракт».

Формат обучения девочки тоже пока неясен даже Евгению: в интервью «КП» он говорил, что этот вопрос будет решать, когда Алиса поступит, но однозначно хочет, чтобы дочь училась на общих основаниях, а не по индивидуальному плану.

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Случай уникальный, и всем интересно, что будет дальше. Алиса в одном из интервью говорила: «Я хочу поступать на факультет психологии МГУ, потому что меня всегда окружает много детей, и я хочу разобраться в их психологии». В этом году на психфак МГУ открыт набор на три специальности: «Клиническая психология», «Психология служебной деятельности» и «Педагогика и психология девиантного поведения». Какую выбрала Алиса, Евгений не уточняет: «Психфак. Но, если мы говорим об МГУ, это не суть важно. Студент МГУ имеет право посещать любые занятия любого факультета, да и сдавать их тоже».

Тем временем на факультете подтвердили: Алиса Теплякова действительно успешно сдала ДВИ.

Да, это правда. Результаты ДВИ по биологии опубликованы на официальном сайте, она действительно получила 48 баллов, — сказал «КП» по телефону Артем Ковалев, заместитель декана по учебной работе факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова.

Значит ли это, что у Алисы есть шансы на поступление?

Это пока абсолютно ничего не значит, поскольку еще нет конкурсных списков. Более того, еще должен пройти показ работ, так что конкурсная ситуация непонятная.
Артем Ковалев
заместитель декана по учебной работе факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова
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48 баллов по ДВИ и невысокие баллы по ЕГЭ — результаты в принципе конкурентные?

— Это пока 48 баллов из ста и положительные оценки по ЕГЭ. Прогнозировать результаты вступительной кампании сейчас невозможно, каждый год они меняются.

Какой был проходной балл в прошлом году?

— На уровне 330 за четыре испытания. Это ЕГЭ по математике, русскому, биологии и письменное ДВИ по биологии. Но надо понимать, что тогда было две волны, в этом — одна (по новым правилам поступления — Ред.). Также может повлиять ковидная история. Конкурсные списки появятся 27 июля, зачисление на первый курс случится 17 августа. Поэтому пока ожидаем.

Анна Лукьянова

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