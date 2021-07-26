14:53 (мск), источник: Газета.Ру
Природная психотерапия: чем жизнь рядом с лесом полезна для детей
Ученые рассказали о пользе жизни рядом с лесом для психики подростков.
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Жизнь рядом с лесом благотворно сказывается на психике детей — у них реже возникают проблемы с поведением и эмоциональным состоянием и лучше развиваются когнитивные навыки, выяснили британские специалисты. Почему — до конца не ясно, но известно, что прогулки по лесу снижают уровень стресса и в целом полезны для психики.
Ученые рекомендуют учитывать это при планировании городских пространств — парки тоже снижают риски развития психических заболеваний, хотя и в меньшей степени.
С психическими расстройствами сталкиваются миллионы людей, в том числе и в подростковом возрасте. Пандемия коронавируса лишь обострила проблему — только в России депрессивные симптомы, фобии и другие проблемы наблюдались у 80% школьников.
Психические болезни не только усложняют жизнь самому человеку, но также повышают нагрузку на службы здравоохранения и сказываются на экономике — заболевания мешают эффективно работать, а иногда и полностью лишают трудоспособности. Поэтому важно знать, какие факторы снижают риски развития проблем с психикой, в том числе и в юном возрасте.
Команда специалистов из Университетского и Имперского колледжей Лондона решила выяснить, насколько лесные прогулки благотворны и для детской психики. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Nature Sustainability.
Ученые использовали данные о 3568 детях и подростках в возрасте от 9 до 15 лет из 31 школы Лондона, чье психическое состояние оценивалось в 2014—2018 годах. Этот возраст — ключевой в развитии мышления, рассуждений и миропонимания подростков. Окружающую их среду они разделили на «зеленую» (леса, луга и парки) и «голубую» (реки, озера и моря). «Зеленое» пространство они также дополнительно разделили на леса и луга. Чтобы установить, в какой степени подростки сталкивались с этой средой, исследователи собрали спутниковые данные о местности в радиусе 50, 100, 250 и 500 м от дома и школы.
Аналогичный, но меньший эффект наблюдался для парков, а вот «голубые» пространства не показали
«Предыдущие исследования выявили положительные ассоциации между воздействием природы в городской среде, когнитивным развитием и психическим здоровьем, — говорит ведущий автор исследования Микаэль Маес. — Наши результаты вносят вклад в понимание типов природной среды как важного защитного фактора для когнитивного развития и психического здоровья подростка и предполагают, что разные природные среды воздействуют на здоровье по-разному».
Так, прогулки по лесу, погружение в его звуки и запахи связаны со снижением уровня кортизола в слюне — это говорит об уменьшении уровня стресса. Также при них снижается вариабельность сердечного ритма. Причины этого, впрочем, пока до конца не изучены.
«Для нас очень важно выяснить, почему природная среда так важна для нашего психического здоровья на протяжении всей жизни — связана ли эта польза с физическими нагрузками, с которыми мы сталкиваемся в этой среде, социальными взаимодействиями, контактом с фауной и флорой, или с комбинацией всего этого?», — задается вопросом соавтор исследования Мирей Толедано.
«Одно из возможных объяснений наших результатов — аудиовизуальное воздействие через растительность и обилие животных обеспечивает психологические преимущества, причем обе эти характеристики, как ожидается, в большем количестве присутствуют в лесных массивах», — добавляет соавтор работы профессор Кейт Джонс.
Несмотря на то, что наши результаты показывают, что леса связаны с когнитивным развитием и психическим здоровьем подростков, причина этой связи остается неизвестной. Дальнейшие исследования имеют фундаментальное значение для нашего понимания связей между природой и здоровьем.
Результаты исследования позволяют предположить, что при планировании городских пространств следует учитывать тип природной среды, заключают авторы работы. Оптимизация пространства позволит защитить психику жителей уже с юных лет.
В исследовании подразумевалось, что проживание рядом с той или иной природной средой приравнивалось к взаимодействию с ней, что, скорее всего, не во всех случаях соответствовало действительности, подчеркивают авторы. Также не исключено, что природная среда, расположенная дальше от места жительства и школы подростка, тоже может играть роль. Однако это еще предстоит выяснить.
Алла Салькова