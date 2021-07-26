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14:13 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москвичи старшего поколения после вакцинации могут получить подарочный набор «С заботой о здоровье»

Для получения подарка нужно иметь при себе паспорт, столичный полис ОМС, сертификат о вакцинации с отметками о введении вакцины в период с 23 июня по 1 октября 2021 года и сертификат на подарочный набор.

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Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Число столичных пунктов выдачи коробки «С заботой о здоровье» увеличится почти в два раза. С 26 июля забрать подарок можно в пункте вакцинации в Гостином Дворе, а с 28 июля — в 119 пунктах, созданных на базе поликлиник города. Коробку могут получить москвичи старше 65 лет, которые сделают прививку от COVID-19 в период с 23 июня по 1 октября.

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«В июне этого года по решению Мэра Москвы стартовала акция для москвичей старше 65 лет — после введения второго компонента вакцины от COVID-19 они могут получить в подарок от города коробку “С заботой о здоровье”. Каждая собрана с заботой и вниманием к москвичам старшего поколения. Ранее забрать набор можно было только в центрах социального обслуживания по месту жительства, а теперь мы расширяем число пунктов в два раза — с 26 июля сделать это можно в одном из крупнейших в Европе центров вакцинации — в Гостином Дворе, а с 28 июля — еще в 119 центрах на базе поликлиник», — рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Таким образом мы хотим поблагодарить горожан старшего поколения за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.
Анастасия Ракова

Москвичам старше 65 лет, которые прошли вакцинацию с 23 июня по 1 октября 2021 года, в пунктах вакцинации вручают специальный сертификат. Он дает право на получение коробки «С заботой о здоровье».

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В ее состав входит набор необходимых вещей для поддержания здорового образа жизни: витамины, приборы для измерения артериального давления и пульса, набор косметики по уходу за кожей, таблетница, медицинские маски. Забрать набор можно в течение месяца с даты введения второго компонента вакцины. Для его получения нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС, выданный в городе Москве, сертификат о вакцинации с отметками о введении вакцины в период с 23 июня по 1 октября 2021 года и сертификат на подарочный набор.

Количество пунктов выдачи подарков увеличили для удобства москвичей старшего поколения. Теперь коробку можно получить в Гостином Дворе сразу после вакцинации или позднее в поликлинике. Сотрудники отделов «Московского долголетия» также могут помочь выбрать интересные для пенсионера занятия и записаться в проект Мэра Москвы.

Пункт вакцинации в Гостином Дворе работает ежедневно с 08:30 до 22:00 (без выходных).

Уточнить адреса пунктов выдачи подарка можно по телефону: +7 (495) 870−44−44.

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