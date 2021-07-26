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13:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тасманию засыпало снегом (фото, видео)

Небольшой гололед превратился в настоящую проблему для местных жителей.

На Тасмании началась настоящая «европейская» зима. На австралийском острове в 240 км к югу от континента уже несколько дней не прекращаются снегопады, а дороги скованы льдом. Шоссе в горах временно закрыты, сообщает ABC News.

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Поскольку такая погода на Тасмании наблюдается не часто, местные жители не меняют шины автомобилей на зимние, предпочитая переждать редкие снегопады дома. Однако в этот раз затянувшаяся непогода привела к ряду аварий на дорогах.

Минувшей ночью спасатели эвакуировали группу людей, застрявших в авто на обледенелой дороге неподалеку от озера Верона. Их доставили домой в пожарных машинах. К пожарным с просьбой о помощи обратились еще несколько десятков водителей.

Спасатели просят местных жителей не покидать дома без особой надобности, пока погода не улучшится.

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