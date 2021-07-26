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14:22 (мск), источник: ТАСС

В России предложили изымать загранпаспорта за долги

Заграничные паспорта, согласно предлагаемой норме, подлежат изъятию у лиц, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений, рассказал председатель правления Ассоциации юристов Владимир Груздев.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, согласно которому меняются правила выезда из страны должников. Подготовленная инициатива предусматривает возможность изъятия загранпаспортов у граждан, которым ограничен выезд за рубеж по каким-то причинам.

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Как рассказал ТАСС председатель правления Ассоциации юристов Владимир Груздев, загранаспорта, согласно предлагаемой норме, подлежат изъятию у лиц, которых признали невыездными из-за неисполнения судебных решений.

Груздев отметил, что изъятые паспорта во всех случаях должны направлять в госорган, который осуществил их выдачу. Он пояснил, что после исполнения обязательств должник сможет получить назад свой заграничный паспорт в миграционной службе. Полномочиями изымать загранпаспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения.

Проектом также вводится обязанность для всех органов, которые приняли решение о запрете выезда за рубеж в отношении конкретного гражданина, довести до человека эту информацию.

Груздев подчеркнул, что в течение дня должна быть предоставлена информация лично под роспись или направлено электронное уведомление. В случае признания невыездным должника ему должна быть направлена копия постановления.

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