Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 26 июляСоздание ФБР, денежная реформа в России, восстание на Кубе и другие события, которые произошли 26 июля в разные годы
Фоторепортажи
8Празднование Курбан-байрама
64Церемония открытия летней Олимпиады-2020 в Токио: фотогалерея
15:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях нашли двойника Джереми Реннера (видео)

Прохожие просят у него автограф.

Блогер Clynned из Германии настолько эффектно копирует актера Джереми Реннера, что прохожие просят у него автограф.

@clynned

Covid hunter @stark_entertainment ##clynned ##hawkeye ##actorslife ##spazieren ##marvel ##clintbarton ##double

♬ Ruff Ryders' Anthem (Re-Recorded / Remastered) - DMX

Двойник Соколиного глаза из Marvel обзавелся арбалетом, луком, стрелами, кожаным костюмом супергероя, сделал такую же стрижку и теперь снимает видеоролики, в которых косплеит своего кумира. Каждое видео собирает десятки тысяч просмотров.

Clynned копирует тренировки Реннера с луком или просто прохаживается с грозным видом, заставляя прохожих оборачиваться вслед.

@clynned

Einfach mal durch Köln laufen. ? @stark_entertainment ##hawkeye ##köln ##walkingchallenge ##fypfypfypfypfypfyp ##avengers ##clynned ##doubleface ##fmp

♬ Astronaut In The Ocean - Masked Wolf
@clynned

Avengers forever ❤️@stark_entertainment ##avengerstories ##avengers ##hawkeye ##avengertime ##marvel ##mcucontent3000 ##lookalikecheck ##fypforyou

♬ Summer Jam (Radio Edit) - The Underdog Project
@clynned

Ein Spaziergang mit Thor. @stark_entertainment ##avengers ##fypchallenge ##thor ##hawkeye ##marveledits ##fmp ##doublefacechallenge

♬ Mission Impossible Theme (Movie Trailer Mix) - Dominik Hauser

Ранее поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили в Новой Зеландии двойника Арьи Старк. Девушка оказалась обычной медсестрой, но уже ощутила вкус славы — с ней регулярно фотографируются прохожие.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Позднякова победила Великую в финале сабли на ОИ-2020
Певица МакSим пришла в сознание
Карпин высказался о судьбе Дзюбы в сборной России
Привитые от COVID пожилые москвичи получат «коробку здоровья»
Сафронова лишили возможности общаться с адвокатом
Банковская тайна: почему исчезают деньги с карт пенсионеров
В Сети показали последствия наводнения в Лондоне
Долгожданный праздник
Спортивные игры на свежем воздухе
Hi-Tech
Это гигантская медуза? На спутниковом снимке заметили необычный объект Странности в Сахаре
Горячие темы на Авто
Обложили 330
По пивку? Пятница. Можно. 173
Есть ли среди курильчан те, кто в августе планирует съездить на море, но ещё не сделал прививку? 90
Обложили и обложили . Среди ваших родных много умерло ? 88
Кино
Охлобыстин объяснил, почему Ефремов шьет молнии в колонии Актер также пожалел, что 57-летний Ефремов выйдет на свободу пенсионером, в то время как мог многое сделать для театра
Товары для дома
Лучше, чем в офисе: как обустроить рабочее место дома
20 хитов AliExpress, которые помогут дожить до 2022-го
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Gnezdo.ru
Что отныне запрещено возить в машине россиянам
Годами любили его, не зная настоящей фамилии
Приезд Навальной в ФРГ вызвал шквал недовольства
Лолита перестала скрывать 6-го мужа: кем оказался
Леди
Племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера Китти Спенсер сыграла свадьбу с возлюбленным
Дом
12 небанальных идей для декора стен
Как оформить евродвушку с двумя гардеробными
Как выглядит квартира 36-летней Варнавы
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь