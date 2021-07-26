В соцсетях нашли двойника Джереми Реннера (видео)

Блогер Clynned из Германии настолько эффектно копирует актера Джереми Реннера, что прохожие просят у него автограф.
Двойник Соколиного глаза из Marvel обзавелся арбалетом, луком, стрелами, кожаным костюмом супергероя, сделал такую же стрижку и теперь снимает видеоролики, в которых косплеит своего кумира. Каждое видео собирает десятки тысяч просмотров.
Clynned копирует тренировки Реннера с луком или просто прохаживается с грозным видом, заставляя прохожих оборачиваться вслед.
Ранее поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили в Новой Зеландии двойника Арьи Старк. Девушка оказалась обычной медсестрой, но уже ощутила вкус славы — с ней регулярно фотографируются прохожие.