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15:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Певица МакSим пришла в сознание

Российская поп-певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) пришла в сознание. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает Telegram-канал Mash.

Источник: РИА "Новости"
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Отмечается, что врачи вывели артистку из медикаментозного сна, чтобы проверить, сумеет ли она дышать самостоятельно. Исполнительница оказалась в состоянии дышать и смогла общаться с медиками жестами. Ее перевели на аппарат вспомогательной вентиляции легких.

Состояние МакSим все еще оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее в понедельник об улучшении состояния исполнительницы РИА Новости заявила ее представительница Маргарита Соколова.

О том, что артистку положили в больницу, стало известно 16 июня. В соцсетях певица рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо, однако тест на COVID-19 был отрицательным. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

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