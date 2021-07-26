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16:16 (мск), источник: Газета.Ру

Директор МакSим рассказала о выходе певицы из медикаментозного сна

Директор певицы МакSим (Марина Максимова) Маргарита Соколова прокомментировала «Газете.Ru» информацию о том, что певица пришла в себя.

Источник: РИА "Новости"

Ранее 26 июля Telegram-канал Mash сообщил, что артистка «разговаривает знаками и находится в ясном сознании».

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«Состояние МакSим по-прежнему сложное, но с динамикой в лучшую сторону. Врачи сами регулируют медикаментозный сон. Если врачи видят по показаниям, что человеку тяжело, они добавляют сон — и человек отдыхает. Когда они видят, что показатели улучшаются, они снижают дозировку — и человек приходит в сознание. Это регулирование сейчас необходимо МакSим: ей нужно где-то отдыхать, где-то бодрствовать. Когда врачи снижают дозировку, Марина приходит в сознание», — сказала она.

Марина Максимова сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Спустя несколько дней медики диагностировали у певицы сильное поражение легких. Ее ввели в состояние искусственной комы. С тех пор состояние артистки оставалось практически без изменений.

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