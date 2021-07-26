16:16 (мск), источник: Газета.Ру
Директор МакSим рассказала о выходе певицы из медикаментозного сна
Директор певицы МакSим (Марина Максимова) Маргарита Соколова прокомментировала «Газете.Ru» информацию о том, что певица пришла в себя.
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Ранее 26 июля
«Состояние МакSим
Марина Максимова сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Спустя несколько дней медики диагностировали у певицы сильное поражение легких. Ее ввели в состояние искусственной комы. С тех пор состояние артистки оставалось практически без изменений.