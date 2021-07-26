Турция набирает COVID-обороты. Пойдут ли власти страны на ужесточение ограничений для туристов

Всего же распространяющих болезнь может быть около миллиона человек. О каких именно мерах идет речь, не уточняется. Сейчас в общественных местах в Турции действует масочный режим, но массовые мероприятия разрешены, работают бары и ночные клубы.
При этом серьезного контроля за соблюдением правил на местных курортах нет, рассказал «Ъ FM» местный гид Альпер Бозбаш: «На отдыхе люди не думают о мерах безопасности, если только не осуществляется контроль со стороны полиции. В Аланье, например, при входе куда-либо проверяют, есть ли у тебя средства защиты, но на дорогах либо на улицах это не особо практикуется. В гостиницах персонал строго соблюдает все меры предосторожности, но от туристов такого особо не требуют. Это нереально, чтобы столько туристов носили маски и была социальная дистанция, потому что людей очень много, на улице жарко, в масках даже дышать невозможно».
По последним данным, в Турции за сутки выявлено более 12 тыс. случаев заражения коронавирусом. Это почти втрое больше июньского показателя. Самих турков такая статистика не пугает, поскольку местные жители верят в вакцинацию, рассказала «Ъ FM» дизайнер Милана Воронина, проживающая в Аланье: «Несмотря на то, что у нас маски не отменили, все ходят без них. Наверное, последний месяц даже нигде никто не штрафует и не обращает на это вообще внимания. Мы ездили в Конью, один из самых религиозных городов, Каппадокию и Мерсин, и никто никого не проверяет: ни туристов, ни местных. Есть несколько пабликов, где выкладывают каких-нибудь туристов, не соблюдающих дистанцию и так далее, и там турки, конечно, выражают свое недовольство.
Но на самом деле дело не только в туристах, а в том, что у нас был Курбан-байрам, в том, что на свадьбах присутствуют по 500 человек, и сейчас турки шесть дней перемещались по всей стране.
Все очень сильно расслабились, потому что уже устали. Кроме того, в Турции очень верят в вакцинацию, у нас очень много привитых, и, видимо, это немножко расслабляет, несмотря на то что не спасает на 100%.
Улицы Аланьи практически полностью забиты российскими туристами. Но, кстати, гуляют и очень много европейцев, несмотря на то что не все страны восстановили авиасообщение. Буквально недели две назад начался очень сильных приток из Европы, наверное, 50 на 50 из ЕС и России.
Вероятность того, что власти Турции пойдут на ужесточение ограничений для туристов, крайне мала, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. По его словам, заболеваемость среди отдыхающих низкая, а подавляющее число сотрудников местных отелей привиты: «Есть сухие цифры статистики, которые говорят как раз о том, что открытие границ и туристические поездки не приводят к ухудшению эпидемиологической обстановки.
Как таковых страховых случаев среди отдыхающих в Турции очень мало, официальная статистика дает 0,4%.
Несколько дней назад Роспотребнадзор подтвердил эти же цифры: менее 1%. Туристы путешествуют, будучи вакцинированными, и таких очень много, предъявляют ПЦР-тесты. В Турции персонал гостиниц уже вакцинирован на 65−90%. Туристы не меняют направление, более того, временное закрытие страны с 15 апреля до 21 июня привело к переносу туров, а их было 1,3 млн. 75% оставляют то же самое направление. Более того, официальные власти Турции не делают никаких заявлений.
Сейчас привитые россияне могут попасть в Турцию при наличии сертификата о вакцинации, а непривитые — при наличии ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прилета.
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