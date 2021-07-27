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12:03 (мск), источник: BBC News Русская служба

Оса вдохновила ученых на создание нового инструмента для операций

Ученые из Нидерландов использовали способ откладывания яиц осами-наездницами, чтобы разработать новый инструмент для малоинвазивных операций.

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В настоящее время инструменты, используемые, например, в лапароскопии, часто засоряются, поскольку работают через всасывание. Новое устройство работает за счет трения и позволяет решить эту проблему.

Команда из Технологического университета Делфта создала прототип и надеется, что инструмент будет готов к использованию в течение нескольких лет.

Во время загрузки произошла ошибка.
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