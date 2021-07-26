26 июля, источник: Коммерсантъ
Минздрав России одобрил исследование комбинации «Спутника Лайт» и AstraZeneca
Минздрав России разрешил исследование комбинации вакцины от коронавируса AstraZeneca (разработана Оксфордским университетом и
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«Цель клинического исследования: изучение безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S, вводимых по схеме “гетерологичный прайм-буст” для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых», — сообщается в реестре разрешений на проведение клинических исследований.
AZD1222 — кодовое название вакцины AstraZeneca. rAd26 — рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 26 серотипа, входящий в состав первого компонента «Спутника V». «Спутник Лайт» представляет собой первый компонент стандартного двухкомпонентного «Спутника V».
Разрешение датируется 26 июля, окончание — 2 марта 2022 года. В исследованиях будут участвовать 150 пациентов. Проведение клинических исследований предполагается в пяти медицинских организациях.
Проект комбинации препаратов начал изучаться еще в конце прошлого года. В декабре производитель «Спутника V» Центр имени Гамалеи, Российский фонд прямых инвестиций, а также компании «Р-Фарм» и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки вакцины против коронавируса.