Менее процента больных бесплатно лечат гепатит С

Исходя из этого, эксперты полагают, что в год на обеспечение пациентов с гепатитом С требуется по меньшей мере 70 млрд. руб. Исследование приурочено ко Всемирному дню гепатита — 28 июля.
В апреле в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин, отметив, что «гепатит С уносит много молодых жизней», заявил о необходимости разработать решения, которые позволят «в горизонте десятилетия» свести к минимуму «эту опасность для здоровья нации». После этого была создана рабочая группа, которая должна в ближайшее время представить на общественное обсуждение перечень мер по борьбе с гепатитом C.
Согласно рекомендациям в стратегии ВОЗ по элиминации гепатита к 2030 году, необходимо, чтобы 90% от оценочного числа людей, живущих с гепатитом С, было диагностировано, из них 80% получили лечение.
В России данные о пациентах с гепатитом С крайне неточны. Так, согласно справке, которая была распространена среди членов рабочей группы после поручения президента, говорится, что, по данным эпидемиологических исследований, в России насчитывается около 2,3 млн больных хроническим гепатитом С. Там же сообщалось, что ежегодно в стране умирает от цирроза и рака печени, причиной которого был хронический гепатит С, 20 тыс. человек.
По информации референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, в России живут с гепатитом С от 3,5 млн до 4,7 млн человек. А главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов в июле нынешнего года сообщил журналистам, что «мы можем на основе статистики предположить, какое количество людей у нас в стране действительно инфицированы вирусом гепатита С»: «По расчетам многих исследователей, популяция людей, которые могли быть инфицированы, оценивается где-то в 5,7 млн человек».
Он отметил, что около 20% из этого числа заболевших выздоравливают самостоятельно, без лечения. Однако у большинства гепатит С переходит в хроническую форму.
Согласно докладу Коалиции по готовности к лечению, посвященному анализу закупок препаратов для лечения гепатита C в 2020 году, общая сумма средств, потраченных на закупку препаратов для лечения вирусного гепатита C, составила почти 7,3 млрд руб., что на 7% больше, чем в 2019 году.
Число закупленных курсов лечения увеличилось на 28%: в 2019 году — для 15,6 тыс. человек, в 2020 году — для 20,282 тыс. человек. Также в 2020 году на 62% увеличилось число пациентов, получающих современные противовирусные препараты прямого действия (без использования интерферонов), — таких курсов было закуплено более 18 тыс.
Отметим, что в России нет масштабных централизованных закупок лекарств от гепатита, как, например, в случае ВИЧ-инфекции или по программе редких заболеваний. Минздрав закупает для пациентов, у которых гепатит является сочетанной инфекцией, например, для тех же пациентов с ВИЧ. Однако регионы могут из своего бюджета финансировать закупки препаратов против гепатита C для различных региональных и территориальных программ. Но и по данным программам обеспечивается лишь малая доля пациентов. Зачастую пациенты приобретают лекарства самостоятельно.
В докладе коалиции оценивалось общее количество средств, как региональных, так и федеральных, направленных на закупку препаратов. Всего на выделенные в 2020 году деньги можно было закупить лекарств на 20,3 тыс. человек. «Это менее 0,5% от оценочного числа людей, живущих с хроническим гепатитом С», — напоминают авторы исследования.
Отмечается, что средняя стоимость одного курса лечения составляет 300−400 тыс. руб., и это с учетом снижения стоимости препаратов в последние несколько лет на 30−40% (в частности, из-за того, что ряд препаратов был внесен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов).
Как отмечают эксперты коалиции, для элиминации вирусного гепатита С по текущим ценам потребуется приблизительно от 626 млрд до 1,2 трлн руб. в зависимости от оценочного числа пациентов: в подсчетах использовался расчет на 2,3 млн пациентов и на 4,5 млн. «То есть, чтобы выполнить цели элиминации до 2030 года, потребуется как минимум 70−136 млрд руб. ежегодно на протяжении девяти лет», — говорится в докладе. Его авторы отмечают, что невозможно без дальнейшего существенного снижения цен на препараты для лечения вирусного гепатита достигнуть элиминации вируса.
«Схемы лечения остаются дорогими, сейчас в России на рынке госзакупок отсутствуют генерические препараты, — объяснила “Ъ” руководитель отдела мониторинга Коалиции по готовности к лечению Наталья Егорова.— Нам нужна серьезная работа по соглашениям с правообладателями в рамках реализации планов по элиминации гепатита, когда будут значимо увеличены объемы и снижены цены на самые эффективные и безопасные опции». Согласно докладу, уже многие годы в России полностью отсутствует конкуренция на торгах при закупке препаратов.
«В итоге мы лечим, как в Европе, задорого, а масштаб эпидемии сопоставим с Пакистаном и Индией, но там людей лечат дешевыми генериками», — сказала Егорова.
Председатель правления общественной организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко отметил, что и за региональные средства, согласно действующим клиническим рекомендациям, в первую очередь лечение получают пациенты с тяжелыми поражениями печени. «По нашим данным, число людей пациентов с циррозом оценивается примерно в 300 тыс., так что число закупленных препаратов — это капля в море, — сказал он.— И мы получаем множество жалоб от людей, которым врачи говорят, что ничем не могут помочь, пока у них не будет цирроза. Люди, конечно, возмущаются».
Юлия Тимофеева, Валерия Мишина