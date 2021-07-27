14:30 (мск), источник: Газета.Ру
Как россиян обманывают на розыгрышах призов
Сбербанк выявил новый метод кражи денег через мессенджеры.
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В России зафиксирована новая схема обмана с целью похищения денежных средств, сообщает Сбербанк. Для этого мошенники используют «розыгрыши призов», в которых жертве обещают крупную сумму денег. Как не попасться на удочку преступников — в материале «Газеты.Ru».
Кибермошенники начали устраивать «розыгрыши» призов в популярных мессенджерах, чтобы заставить пользователей потерять бдительность, а заодно и все деньги с карты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Сбербанк. В Сбербанке назвали эту схему «акцией мессенджеров».
«Злоумышленники объявляют о конкурсе в сети, якобы организованном популярными программами для переписки. Если человек переходит по ссылке, то попадает на фишинговый сайт, где написано, что призовой фонд акции составляет один миллион долларов», — говорится в сообщении банка.
Работает эта схема следующим образом. В сети появляется сообщение о несуществующей «акции», в рамках которой любой участник может выиграть крупную сумму денег. Для того, чтобы забрать выигрыш, жертве предлагают перейти по фишинговой ссылке на специальный сайт.
Там она выбирает используемый ей мессенджер, а сайт мгновенно назначает сумму, которую жертва «выиграла» — в размере от $10 до $5 тыс.
При этом пользователя предупреждают о том, что переводы в валюте внутри России запрещены, поэтому деньги необходимо конвертировать в рубли. Как оказывается, эта услуга не бесплатна и стоит несколько сотен рублей. Жертва часто соглашается оплатить небольшую «комиссию», так как верит в свой крупный выигрыш, а потому предоставляет злоумышленникам номер карты, имя владельца, срок действия и даже CVC/CVV-код с обратной ее стороны. Таким образом преступник получает возможность снять не только «комиссию», но и все средства, которые находятся в данный момент на карте.
Кроме того, необходимо проверить законность конкурса в интернете, прежде чем принимать в нем участие.
«Помните, что при конвертации валюты комиссию не нужно оплачивать отдельно, она взимается автоматически. Более того, если речь идет о зачислении приза, все организационные расходы должен брать на себя организатор», — сообщил Кузнецов.
В июле 2021 года «Лаборатория Касперского» провела исследование, чтобы выяснить, как мошеннические схемы распространяются при помощи популярных мессенджеров. Как заявили в компании, российские пользователи устройств на базе Android сталкиваются с фишинговыми атаками чаще представителей из других стран.
Почти каждая вторая (46%) попытка перейти по вредоносной ссылке из мессенджера с декабря 2020 по май 2021 года была заблокирована в России.
Самым популярным источником опасных ссылок оказался WhatsApp — на его долю пришлось 83% всех случаев рассылок от мошенников. На втором месте оказался Viber (10%), на третьем — Telegram (7%).
Кроме того, следует несколько раз подумать, прежде чем распространять подозрительные ссылки среди своих контактов, так как люди больше доверяют тому, что им присылают знакомые, а значит могут стать следующей жертвой злоумышленников.
Маргарита Герасюкова