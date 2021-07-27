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13:14 (мск), источник: Ведомости

ВОЗ исключила «российский» штамм COVID-19 из списка для отслеживания

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила из списка для мониторинга впервые обнаруженный в России штамм коронавируса AT.1, следует из данных на сайте организации.

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Источник: Reuters

На данный момент в списке для мониторинга ВОЗ указаны 16 штаммов.

Вариант коронавируса AT.1 был зафиксирован в России в январе 2021 г. и внесен в список для мониторинга ВОЗ 9 июня.

ВОЗ ведет мониторинг с января 2020 г. В список для мониторинга попадают штаммы COVID-19, мутации которых, предположительно, могут менять свойства вируса и представлять угрозу в будущем. При этом информации для их включения в список штаммов, представляющих интерес, недостаточно. Кроме того, ВОЗ ведет список вызывающих опасение штаммов, мутации которых увеличили способность коронавируса передаваться от человека к человеку или изменили симптоматику, или сделали его более устойчивым к вакцинам.

В настоящий момент этот список остается неизменным. В него включены: «альфа» британского происхождения, южноафриканский вариант «бета», бразильский штамм «гамма» и индийский штамм «дельта».

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