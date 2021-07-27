15:29 (мск), источник: ТАСС
Психологи МГУ помогут в обучении сдавшей ЕГЭ в восемь лет девочке
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/ — Она планирует поступить на факультет психологии.
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Психологи Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова помогут восьмилетней москвичке Алисе Тепляковой, которая сдала ЕГЭ в этом году, в обучении, если она поступит в вуз. Об этом во вторник сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.
«В этом году к нам подала документы девочка, которой восемь лет. Она закончила школу, у нее сданы ЕГЭ все, она подала документы и сдала наши испытания. Сейчас идет процесс конкурсного отбора, зачисления. Она, конечно, поступит, но это процесс, по которому еще надо пройти, [посмотреть], как другие сдадут», — сказал журналистам Садовничий.
Ректор МГУ добавил, что вуз создаст для девочки все условия для комфортного обучения. «Я считаю, что родители вместе с психологами МГУ должны будут помогать Алисе в учебе», — добавил он.
Ранее в Рособрнадзоре ТАСС сообщили, что Теплякова сдавала в 2021 году ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике. Девочка планирует поступить на факультет психологии МГУ. На факультете отмечали, что готовы ее принять в случае успешной сдачи вступительных испытаний.