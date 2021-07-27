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15:36 (мск), источник: BBC News Русская служба

Полтонны драгоценных камней. В Шри-Ланке случайно нашли крупнейшее в мире скопление сапфиров

Власти Шри-Ланки сообщили, что в стране был случайно обнаружен фрагмент породы с крупнейшим в мире скоплением звездчатых сапфиров. Вес обнаруженных камней составляет 510 килограммов, или 2,5 млн каратов, а оценочная стоимость — 100 млн долларов.

Во дворе на Шри-Ланке копали колодец, а выкопали скопление сапфиров весом в полтонны

Сапфиры нашли в богатом минералами округе Ратнапура на Шри-Ланке, на заднем дворе дома торговца драгоценными камнями, который попросил представить его как мистер Гэмидж. Этот человек не пожелал раскрывать свое полное имя и точное местонахождение своего дома из соображений безопасности. Сообщается лишь, что рабочий копал яму для колодца и наткнулся на огромное скопление бледно-голубых камней.

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Гэмидж, торговец драгоценными камнями в третьем поколении, сразу сообщил властям о находке, но потребовалось больше года, чтобы очистить скопление камней от грязи и других примесей, прежде чем они смогли проанализировать и сертифицировать его. В процессе очистки некоторые камни выпали из кластера, и после ювелирной оценки оказалось, что это высококачественные сапфиры.

Найденный сапфир получил название «Серендипити». В современном английском языке «serendipity» переводится как «интуиция», или нечто, произошедшее по счастливой случайности. Однако это слово произошло от древнего арабского названия Шри-Ланки «Серендип» или «Серендиб».

«Я никогда раньше не видел такого большого экземпляра. Вероятно, он образовался около 400 миллионов лет назад», — сказал Би-би-си геммолог Гамини Зойса.

«Город драгоценных камней»

Эксперты, впрочем, не исключают, что качество камней в скоплении может оказаться невысоким, хотя образец и получил очень высокую оценку в каратах.

Город Ратнапура известен своими драгоценными камнями. На снимке — добытые и обработанные здесь сапфиры. | Источник: GETTY IMAGES

«Это особый образец звездчатого сапфира, вероятно, самый большой в мире. Учитывая размер и его стоимость, мы думаем, что он заинтересует частных коллекционеров или музеи», — сказал Тилак Вирасингхе, глава Национального управления драгоценных камней и ювелирных изделий Шри-Ланки.

Название округа и города Ратнапура в переводе с сингальского означает «город драгоценных камней», это место известно как столица ценных минералов Шри-Ланки. Здесь добывают драгоценные камни.

Сама Шри-Ланка — ведущий мировой экспортер сапфиров и других драгоценных камней. В прошлом году страна заработала около полумиллиарда долларов за счет экспорта драгоценных камней, бриллиантов и ювелирных изделий.

Однако на фоне пандемии коронавируса ювелирная промышленность Шри-Ланки несет значительные убытки. В отрасли надеются, что «Серендипити» привлечет международных покупателей и экспертов.

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