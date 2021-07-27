15:36 (мск), источник: BBC News Русская служба
Полтонны драгоценных камней. В Шри-Ланке случайно нашли крупнейшее в мире скопление сапфиров
Власти
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Сапфиры нашли в богатом минералами округе Ратнапура на
Гэмидж, торговец драгоценными камнями в третьем поколении, сразу сообщил властям о находке, но потребовалось больше года, чтобы очистить скопление камней от грязи и других примесей, прежде чем они смогли проанализировать и сертифицировать его. В процессе очистки некоторые камни выпали из кластера, и после ювелирной оценки оказалось, что это высококачественные сапфиры.
Найденный сапфир получил название «Серендипити». В современном английском языке «serendipity» переводится как «интуиция», или нечто, произошедшее по счастливой случайности. Однако это слово произошло от древнего арабского названия
«Я никогда раньше не видел такого большого экземпляра. Вероятно, он образовался около 400 миллионов лет назад», — сказал
Эксперты, впрочем, не исключают, что качество камней в скоплении может оказаться невысоким, хотя образец и получил очень высокую оценку в каратах.
«Это особый образец звездчатого сапфира, вероятно, самый большой в мире. Учитывая размер и его стоимость, мы думаем, что он заинтересует частных коллекционеров или музеи», — сказал Тилак Вирасингхе, глава Национального управления драгоценных камней и ювелирных изделий
Название округа и города Ратнапура в переводе с сингальского означает «город драгоценных камней», это место известно как столица ценных минералов
Сама
Однако на фоне пандемии коронавируса ювелирная промышленность