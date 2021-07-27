16:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Эрмитаж превратит свои картины в NFT-токены и продаст их на аукционе
Полотна да Винчи,
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Государственный музей Эрмитаж и
По каждой картине будет создано по два экземпляра NFT — один будет храниться в музее в качестве «электронной версии», а другой будет продан на аукционе маркетплейса Binance.
Сообщается, что цифровые шедевры будут доступны в конце августа, а все вырученные от продажи средства пойдут в Государственный Эрмитаж на нужды музея.
На официальном сайте Эрмитажа сообщается, что основная идея нового проекта — обеспечить новый уровень доступности коллекций музея и «подчеркнуть значимость цифровизации как нового этапа в мире коллекционирования произведений искусства».
Екатерина Гура