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16:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Эрмитаж превратит свои картины в NFT-токены и продаст их на аукционе

Полотна да Винчи, Ван-Гога, Моне и Кандинского превратят в криптоискусство.

Источник: РИА "Новости"

Государственный музей Эрмитаж и блокчейн-экосистема Binance объявили о сотрудничестве в рамках создания криптоискусства. В рамках этого проекта музей выпустит ограниченную серию токенов с цифровыми копиями некоторых шедевров музейной коллекции: «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского и «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне. Все цифровые картины также будут подписаны гендиректором музея Михаилом Пиотровским.

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По каждой картине будет создано по два экземпляра NFT — один будет храниться в музее в качестве «электронной версии», а другой будет продан на аукционе маркетплейса Binance.

Сообщается, что цифровые шедевры будут доступны в конце августа, а все вырученные от продажи средства пойдут в Государственный Эрмитаж на нужды музея.

На официальном сайте Эрмитажа сообщается, что основная идея нового проекта — обеспечить новый уровень доступности коллекций музея и «подчеркнуть значимость цифровизации как нового этапа в мире коллекционирования произведений искусства».

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