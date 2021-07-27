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16:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Ирландии кладбище взяло «на работу» стадо овец

Они объедают заросли и помогают находить потерянные могилы

Чиновники ирландского графства Корк взяли «на работу» стадо овец. Их трудоустроили на кладбище Святого Матфея в деревушке Кроссхевен.

Работа у овец ответственная и важная — они поедают растительность на кладбище и тем самым позволяют историкам находить скрытые и заросшие древние могилы.
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По словам волонтеров исторической организации Templebreedy SOS, овцы так старательно принялись за работу, что уже помогли обнаружить старую могилу двухлетней девочки, умершей 7 октября 1872 года. После этого историки разыскали ее родственников и сообщили им о находке, которую те восприняли с большим интересом, пишет RTE.

В Департаменте наследия Совета графства Корк отмечают, что благодаря овцам удалось обнаружить несколько немаркированных надгробий, а также могилы богатых людей, которые жили в этой местности более 200 лет назад.

Сообщается, что использовать овец для борьбы с чрезмерной растительностью на древнем кладбище предложила ирландский политик Одри Бакли, когда увидела, насколько эффективно козы в Уэльсе «очищают» местные парки. Кстати, такую же тактику используют и в США. Ранее в июле в нью-йоркском парке Риверсайд приняли на подобную работу стадо из 20 коз.

Екатерина Гура

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