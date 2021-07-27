Экс-солистка «Ленинграда» подала иск к Шнурову на 19 млн рублей

Кондратьева значится в документах истцом, а Шнуров — ответчиком. Судебный иск касается защиты авторских прав.
Интересы Вокс представляет адвокат Роман Лалаян. Он рассказал, что дата судебного заседания пока не назначена, а сам иск зарегистрирован в Хамовническом суде.
«Мы требуем выплату исполнительских средств в размере 19 млн рублей, возможно, сумма увеличится после получения от площадок сумм о монетизации», — уточнил юрист, слова которого приводит РЕН ТВ.
В конце июня стало известно о планах Вокс судиться со Шнуровым. Тогда представители артистки сообщали, что именно она является автором всех песен, которые ею и исполнялись, в том числе песни «Экспонат», которая была особенно популярна.
Вокс начала выступать в группе «Ленинград» в 2012 году. В 2016 году певица объявила об уходе из коллектива и начале сольной карьеры.
В марте 2019 года Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград» и о том, что тур коллектива в этом году станет прощальным. В 2020 году Шнуров объявил, что решил возродить коллектив.