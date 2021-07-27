Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Скандал со взломом телефонов по всему миру: что известно Как софт израильской компании помогал взламывать телефоны журналистов
Фоторепортажи
21Победители конкурса iPhone Photography Awards 2021 года
10Названы 10 неожиданных фактов о человеческом мозге
22:39 (мск), источник: Известия

Экс-солистка «Ленинграда» подала иск к Шнурову на 19 млн рублей

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс (Настоящее имя — Алиса Кондратьева) намерена отсудить у лидера коллектива Сергея Шнурова почти 20 млн рублей за исполнение песен. Об этом стало известно 27 июля из материалов сайта судов общей юрисдикции Москвы.

Источник: РИА "Новости"

Кондратьева значится в документах истцом, а Шнуров — ответчиком. Судебный иск касается защиты авторских прав.

Интересы Вокс представляет адвокат Роман Лалаян. Он рассказал, что дата судебного заседания пока не назначена, а сам иск зарегистрирован в Хамовническом суде.

Читайте также
Сергей Шнуров рассказал о создании новой музыкальной группы

«Мы требуем выплату исполнительских средств в размере 19 млн рублей, возможно, сумма увеличится после получения от площадок сумм о монетизации», — уточнил юрист, слова которого приводит РЕН ТВ.

В конце июня стало известно о планах Вокс судиться со Шнуровым. Тогда представители артистки сообщали, что именно она является автором всех песен, которые ею и исполнялись, в том числе песни «Экспонат», которая была особенно популярна.

Вокс начала выступать в группе «Ленинград» в 2012 году. В 2016 году певица объявила об уходе из коллектива и начале сольной карьеры.

В марте 2019 года Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград» и о том, что тур коллектива в этом году станет прощальным. В 2020 году Шнуров объявил, что решил возродить коллектив.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Холодный дом: почему упал спрос на льготную ипотеку
Цена на всех: кабмину предложили установить единый интернет-тариф для школ
Первые в истории: фантастическая победа наших гимнасток в Токио
Гидрометцентр спрогнозировал дожди до конца июля в центре России
В России хотят учредить новый праздник
«Ужасный результат»: в США шокированы поражением гимнасток
Минздрав ужесточит меры по борьбе с курением
Пять партий поддержали инициативу «ЕР» о безопасных выборах
Путин связал рост цен с действиями США
Игры в Токио
Верни свой 2020-й
Gnezdo.ru
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
В Молдове с 1 апреля вводят режим ЧС до 30 мая
Товары для дома
Лучше, чем в офисе: как обустроить рабочее место дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Дети
Возлюбленная Янковского показала трогательное фото новорожденного сына Мальчику исполнился месяц
Леди
Племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера Китти Спенсер сыграла свадьбу с возлюбленным
Дом
12 небанальных идей для декора стен
Как оформить евродвушку с двумя гардеробными
Как выглядит квартира 36-летней Варнавы
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь