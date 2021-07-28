Власти США ужесточили рекомендации по ношению масок для вакцинированных от коронавируса

03:38 (мск), источник: ТАСС
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«В районах, где имеет место значительное и быстрое распространение [вируса], ЦКПЗ рекомендуют полностью вакцинированным людям носить маски в помещениях в общественных местах, чтобы помочь предотвратить передачу варианта “дельта” и защитить других. Это относится и к школам», — сказала она. Согласно оценкам федеральных центров, значительное или быстрое распространение коронавируса наблюдается на большей части территории страны.
Как пояснила Валенски, рекомендация обусловлена быстрым распространением разновидности «дельта» и поступлением новых данных. Они свидетельствуют о том, что «в редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся разновидностью “дельта” уже после прививки, могут быть заразными и передавать вирус другим».
ЦКПЗ продолжают «решительно призывать» всех в США сделать прививки. «Вакцинация
В марте в ЦКПЗ заявили, что привитым от коронавируса жителям страны можно находиться в одном помещении без масок. В мае специалисты центров разрешили полностью вакцинированным жителям страны не носить маски в большинстве случаев.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 34,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 611 тысяч человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.