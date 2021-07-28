«По крещеным детям плакали, как по мертвым»: историк о главных мифах про крещение Руси

Главные мифы о крещении в интервью «Ленте.ру» развеял религиовед и историк, преподаватель центра изучения религий Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Константин Михайлов.
«Лента.ру»: Начнем с предыстории. Сначала ведь на Руси крестилась княгиня Ольга, бабка князя. Почему она не крестила Русь?
Михайлов: В действительности весьма вероятно, что некоторое количество христиан было на Руси и до крещения княгини Ольги. В современной научной литературе обсуждаются и предшествующие эпизодические крещения. Но, видимо, в тот период, как и в эпоху княгини Ольги, с одной стороны, слишком сильны еще были позиции традиционного славянского язычества на Руси, с другой стороны — недостаточно сильны были экономические и политические связи с соседями, что впоследствии сыграет достаточно большую роль в истории крещения.
И этот фактор, пожалуй, наиболее важен, потому что подавляющее большинство соседей Руси того времени еще не были крещены и только-только начинали переходить в христианство. То есть Русь и сама была более языческая, и ее внешний контекст.
А до Ольги ведь еще Олег, прозванный Вещим, достаточно сильно упорствовал принятию христианства на Руси. По крайней мере есть такое мнение. Это правда?
Достоверных исторических сведений о взглядах князя Олега у нас практически нет, поэтому тут мы можем только выдвигать какие-то гипотезы, мало на чем основанные. Но существует мнение, что даже Святослав, сын Ольги и отец князя Владимира, устойчиво держался за язычество. Видимо, до какой-то степени это действительно было так, но сведений об этом, к сожалению, у нас немного.
Вообще важно понимать, что наши сведения о христианизации Руси основаны на очень небольшом количестве исторических источников, из которых самый важный — «Повесть временных лет» — был написан существенно позже этих событий.
Действительно ли князь Владимир был распутником до крещения и ослеп, а после крещения зрение к нему вернулось?
Это достаточно непростой вопрос. Что касается распутства князя Владимира, наверное, можно принять ту точку зрения, что по крайней мере в языческий период жизни этот правитель мало ограничивал себя в сексуальных связях. У него было мало причин это делать: он князь, чрезвычайно богатый человек, влиятельный мужчина. Он, безусловно, мог позволить себе большое количество наложниц и, скорее всего, действительно их имел.
Но те гипертрофированные цифры, которые возникают в «Повести временных лет», у современных исследователей вызывают вопросы. Есть мнение, что житийные авторы «Повести» могли проводить параллели между князем Владимиром и библейским царем Соломоном. То есть они могли, так сказать, заострять языческий период жизни Владимира, чтобы создавать позитивный контраст между князем до крещения и после.
Что касается истории с потерей и обретением зрения, то это классический сюжет, который приводится и в той же «Повести временных лет».
Но, конечно, не исключено, что это миф, созданный летописцами для того, чтобы подчеркнуть чудодейственную силу крещения и тот факт, что новый бог могущественнее, чем старые языческие божества, которым прозревший князь когда-то поклонялся.
То есть подтвердить это мы не можем, но и опровергнуть не можем. А поскольку события эти достаточно чудесные, они вызывают некоторые сомнения у исследователей.
А правда, что князь Владимир больше всего склонялся к православию, потому что любил византийскую царевну Анну и хотел на ней жениться?
Брак Владимира и Анны, сестры византийских императоров, — это исторический факт. Но, конечно, этот брак имел в большей степени политический и династический аспект, чем любовный. Князь Владимир не видел Анну до того, как они встретились непосредственно перед свадьбой. Ясно, что в данном случае им вряд ли двигали романтические соображения.
Однако что действительно важно — так это то, что вступление Владимира в этот брак и крещение находятся в прямой связи друг с другом. Можно долго дебатировать о том, что было первично: крестился ли Владимир для того, чтобы жениться на сестре императора, или вступил в этот брак для того, чтобы креститься. Последняя точка зрения гораздо более основательна и чаще встречается у исследователей. Так или иначе, брак этот некоторую роль в крещении Владимира лично, а потом и в крещении Руси, безусловно, сыграл.
Почему православие, а не католицизм и не другая вера?
Важно отметить, что князь Владимир вовсе не выбирал между православием и католицизмом. На дворе все-таки были 980-е годы. Конечно, между восточным и западным христианским обрядом существовали некоторые различия, однако раскол христианской церкви произошел только в 1054 году. Ни князь Владимир, ни даже его сын Ярослав не дожили до этого времени. Поэтому Владимир вовсе не выбирал между православием и католицизмом — он выбирал христианство, которое было в тот момент вполне целостной религией.
Мы хорошо знаем, что во времена Владимира христиане с Запада приезжали и проповедовали на Руси, и князь совершенно никакой неприязни к ним не испытывал, хотя сам и следовал восточному обряду. В «Повести временных лет» и последующих текстах могут немного заострять этот момент, но только потому, что авторы этих текстов сами жили уже после раскола, и для них было важно связать Владимира с православием.
А вот что касается других религий, то тут выбор мог быть более реальным, однако надо сказать, что князь Владимир был обречен выбрать именно христианство. Влиятельных мусульманских соседей у Киевской Руси практически не было. Киевская Русь граничила с Волжской Булгарией, но мусульманское влияние было несоизмеримо меньшим, чем влияние Византийской или Германской империй, которые активно развивались в тот период.
Иудейских государств рядом с Киевской Русью тоже не было. Разве что хазары, но и те к 988 году от иудаизма больше склонялись к исламу, да и политическое свое значение после походов отца князя Владимира они уже растеряли.
Поэтому христианство в политическом смысле было наиболее очевидным вариантом. В практическом — тоже. Во-первых, на Руси времен князя Владимира уже было довольно много христиан. Да, конечно, было и какое-то количество иудеев и мусульман, но, судя по всему, христиан было все-таки больше.
Князь Владимир до какой-то степени действовал в парадигме «не можешь победить — возглавь». То есть христианизация Руси снизу по факту уже шла, а Владимир просто усилил, ускорил и возглавил этот процесс.
Христианизация в период жизни князя Владимира шла и во всех соседних регионах. Тогда активно начали креститься скандинавские страны, крестилась Венгрия, и, что очень важно, христианство начало активно распространяться и в соседних славянских регионах. То есть очень важно понимать, что крещение Руси не было уникальным. Это часть большого процесса крещения Северо-Восточной Европы в конце X века. И князь Владимир в некотором смысле был в абсолютном мейнстриме своей эпохи.
Как в действительности крестили Русь — «огнем и мечом», как писал Татищев, или по доброй воле? Как убеждали людей принять новую веру?
К сожалению, детальных сведений у нас практически нет. Татищев в своем описании обращается к так называемой Иоакимовской летописи, но это загадочный исторический документ, который никто, кроме самого Татищева, так и не держал в руках. Современные ученые считают, что Татищев просто сочинил этот документ. То есть, скорее всего, это такой созданный им псевдоэпиграф, который невозможно воспринимать как реальный исторический источник.
Крещение было очень медленным, очень постепенным. Когда мы говорим, что Русь крестили в 988 году, это, конечно, очень условная мифологическая дата. Историки до сих пор ведут споры о том, в каком году начался процесс крещения. Да и сам этот процесс занял не месяц и не два, а годы. Мы понимаем, что крещение, по всей видимости, встречало некоторый антагонизм среди русского населения.
В некоторых случаях по «Повести временных лет» мы видим, что языческие женщины действительно плакали по своим крещеным детям, как по мертвым. Это был разрыв семей. Мы видим, что выступление волхвов, представителей старых культов, продолжаются практически до 1070-х годов, то есть на протяжении почти столетия после крещения.
И понятно, что вряд ли процесс крещения во всех обстоятельствах всегда был абсолютно ненасильственным и добровольным.
Однако и оснований полагать, что крещение Руси было сопряжено с каким-то массовым сверхъестественным насилием, у нас тоже нет. «Повесть временных лет», рассказывающая о событиях крещения, нигде не сообщает нам о казнях волхвов или о сожжении противников христианства. Ничего этого не было. Конечно, крещение было непростым процессом и включало в себя какие-то акты насилия, вероятно, даже какие-то случаи убийств, разрушались древние святилища, но доказать, что имело место жесткое насилие, мы тоже не можем.
Правда ли, что когда приняли крещение, столь сильно декларировалась заповедь «не убий», что отменил казни? А это, в свою очередь, повлияло на рост преступности?
Все-таки после крещения князь Владимир продолжал военные действия. Страна управлялась достаточно централизованно. Я не думаю, что стоит представлять себе обряд крещения как момент, который сделал князя таким мирным агнцем, который играет на арфе и поет христианские гимны. Понятно, что князь Владимир оставался умным, достаточно жестким и прагматичным политиком. Да, он принял крещение, и да, безусловно, не нужно представлять себе крещение как чисто политический акт. Ведь Владимир был человеком конца X века, и для него религия была вещью совершенно реальной. Это поколение людей не могло смотреть на крещение как на чисто рациональный акт. Но этот акт, при всем его воздействии на князя, не мог в корне поменять его взгляды на современную ему действительность и политические подходы.
А правда, что византийские источники вообще не говорят о крещении Руси? Почему? И что это значит?
Детализированного описания крещения в источниках не древнерусских в принципе не очень много. Это отдельные маленькие упоминания, которые могут очень сильно отличаться. В нашем распоряжении есть и арабские упоминания, и западноевропейские, и скандинавские. Византийцы об этом писали очень скупо, но это не говорит о том, что крещения не было. Все источники совершенно точно указывают на то, что в конце X века Русь действительно была крещена в традициях восточно-христианского обряда.
Как думаете, что было бы, если бы на Руси еще какое-то время сохранялось язычество?
В первую очередь это, скорее всего, было бы фактором тормозящим. Именно христианство помогло развиться письменности, новым архитектурным решениям, новым государственным и политическим решениям. Христианизация очень сильно способствовала росту экономических взаимосвязей между соседними регионами. Всего этого не произошло бы, если бы язычество сохранялось.
Конечно, язычество тоже не стояло бы на месте — оно бы изменялось и трансформировалось. В начале правления Владимира предпринимались попытки как-то реформировать древнерусское язычество, но князь счел их малоперспективными и не стал продолжать.
Сейчас мы можем по-разному относиться к средневековому христианству и по-разному его оценивать, но, безусловно, для Руси крещение было связано с прогрессом, с развитием и с выходом на международную арену.
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