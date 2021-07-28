Турция и ОАЭ стали самыми популярными странами у российских фрилансеров

Самой востребованной страной у удаленных работников в 2021 году стали ОАЭ, отметили в туристическом сервисе «Купибилет». По сравнению с 2019-м количество проданных в это государство авиабилетов выросло на 28%, а по сравнению с 2020 годом — в девять раз. При этом средний чек на авиабилеты в Эмираты увеличился вдвое по отношению к прошлому году — с 14 до почти 30 тыс. рублей.
В сервисе по поиску авиабилетов Aviasales абсолютным лидером среди направлений стала Турция. В эту страну в 2021 году россияне сделали больше всего бронирований авиабилетов с долгим периодом пребывания. В Турции без визы можно находиться 60 дней. В общей сложности продолжительность пребывания российских граждан в стране не должна превышать 90 дней за полгода.
«Локдаун изменил мою жизнь: если не приходишь в офис, то неважно откуда работать — лишь бы был хороший интернет и условия для созвонов. Поэтому решил скоротать новосибирскую зиму в Стамбуле. Сначала хотел в Сочи, но цены отпугнули», — пишет на форуме один из российских туристов, работающий менеджером продукта в картографической компании.
Номер в отеле с завтраками россиянину обходился в 12−18 тыс. рублей в неделю, 20 Гб интернета для работы — в 2 тыс. рублей, обеды и ужины в столовой — в 250 рублей в день.
Есть и другие страны, куда билеты в один конец продают чаще, чем туда-обратно, — это Грузия, Болгария и Куба, сообщили в Aviasales. Популярность Грузии отметили и в сервисе «Купибилет». В среднем улететь туда можно за 21 тыс. рублей — это на треть дороже, чем в 2020 году.