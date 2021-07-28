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04:27 (мск), источник: РБК

Власти США предупредили о возможности привитых передавать дельта-штамм

Некоторые люди, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19, могут передавать индийский штамм коронавируса (дельта-штамм) другим, в том числе непривитым, сообщила глава Центров по контролю и предотвращению заболеваний США (CDC) Рошель Валенски. Ее слова приводит NBC News. Это несет риски для детей, которые не могут привиться по возрасту, и для людей со слабым иммунитетом.

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Источник: РИА "Новости"

Она уточнила, что вакцины делают «исключительную работу» по защите граждан от тяжелого течения COVID-19, госпитализаций и смерти. Однако в некоторых случаях, когда полностью привитые люди заражаются вирусом, его нагрузка на организм аналогична нагрузке заразившегося непривитого человека.

Из этого может следовать, сообщила Валенски, что люди, инфицированные дельта-вариантом, могут быть очень заразными. Это может подвергать риску детей, которые не достигли возраста вакцинации, людей со слабым иммунитетом и в целом тех, кто не сделал прививку, подчеркнула глава CDC.

Ученые, а также Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее согласились с тем, что индийский штамм коронавируса гораздо более заразен, чем оригинальный вариант.

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На фоне распространения индийского штамма коронавируса в стране (на него приходится более 80% случаев заражения) CDC рекомендовали гражданам вернуться к ношению масок в общественных местах. Раньше маска была необходима только тем, кто не привился, однако теперь санитарные власти рекомендуют надевать ее всем.

Ранее о том, что привитый человек может быть носителем коронавируса и, соответственно, заражать других людей, сообщал глава российского Минздрава Михаил Мурашко. Поэтому, подчеркивал он, маску необходимо носить всем до появления популяционного иммунитета. Министр отмечал, что привитый человек после контакта с заболевшим на короткое время может быть носителем вируса и заражать окружающих.

В середине марта глава Роспотребнадзора Анна Попова также утверждала, что у людей с иммунитетом вирус может сохраняться на слизистой и они способны в это время передавать инфекцию другим.

Однако уже в начале июля Попова заявила, что получивший два компонента вакцины от COVID-19 человек не может быть опасен для окружающих. «Привитый человек вирус не распространяет. Если это какие-то исключительные случаи, может быть, но это отдельная совсем история», — говорила она.

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