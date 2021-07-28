В «Векторе» назвали приблизительный срок окончания пандемии

При этом он подчеркнул, если процесс вакцинации будет ускорен, то «пандемия завершится гораздо быстрее».
Специалист напомнил, что опыт борьбы с гонконгским гриппом, показывает, что для полного завершения пандемического процесса нужно 2−3 года, и это зависит в первую очередь от темпов образования коллективного иммунитета.
Ранее 27 июля реаниматолог, кандидат медицинских наук Борис Чурадзе сообщил, что выработка коллективного иммунитета во всем мире поможет остановить распространение новой коронавирусной инфекции. Специалист уточнил, что прививаться из-за изменчивости вируса придется регулярно — раз в полгода или год.
В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».