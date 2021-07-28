12:25 (мск), источник: Lenta.Ru
Россияне назвали главное слово в 2021 году
Россияне назвали «коронавирус» главным словом 2021 года, свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob. Об этом пишет RT.
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Так, каждый девятый респондент назвал словом года «вакцину», а 7 процентов опрошенных — «здоровье». Еще 5 процентов словом года назвали «пандемию», а с нецензурной лексикой ассоциируют этот год 4 процента россиян.
Еще 43 процента участников опроса назвали другие варианты главного слова года, среди которых «стабильность», «кризис», «маска», «выборы» и «удаленка».
По сравнению с данными аналогичного исследования 2020 года, «коронавирус»