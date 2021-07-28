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10:41 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ: смертность от коронавируса в мире выросла на 21% за неделю

Заражаемость COVID-19 в мире за минувшую неделю выросла на 8%, а смертность — на 21%, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По данным ВОЗ, всего за неделю было выявлено более 3,8 млн случаев заражения и более 69 тыс. летальных исходов.

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Источник: AP 2021

Наиболее сильный рост смертности среди заразившихся коронавирусом наблюдался в Юго-Восточной Азии (умерло более 21 тыс. человек, на 30% больше, чем на прошлой неделе), а также в Северной и Южной Америке (свыше 28 тыс., на 29% больше).

Заболеваемость увеличилась на 30% в Северной и Южной Америке, на 25% — в Западно-Тихоокеанском регионе, на 3% — в Европе. В то же время этот показатель снизился на 9% в Африке, на 7% — в Юго-Восточной Азии и на 4% — в Восточном Средиземноморье.

О самом большом числе заразившихся за неделю сообщили США (500 332), Бразилия (324 334), Индонезия (289 029), Великобритания (282 920) и Индия (265 836).

В России 27 июля выявили 23 032 новых случая заражения коронавирусом. Это стало минимальным суточным приростом заболевших за месяц. При этом в Кремле заявили, что ситуация с коронавирусом в стране «далека от нормализации».

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