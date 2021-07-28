11:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Ганимеде впервые найдены следы водяного пара
Он выделяется из льда, когда на экваторе луны немного теплеет.
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Астрономы впервые обнаружили следы водяного пара в атмосфере Ганимеда — спутника Юпитера.
Он образуется, когда лед с поверхности сублимируется — переходит из твердого состояния сразу в газообразное, минуя жидкую стадию, говорится в исследовании, опубликованном в Nature Astronomy.
Ганимед — самая крупная луна Солнечной системы. Предыдущие исследования показали, что он, возможно, содержит больше воды, чем все океаны Земли. Однако температура там настолько низкая, что вода на поверхности замерзает.
Астрономы детально изучили снимки Ганимеда, сделанные космическим телескопом «Хаббл» за последние два десятилетия. Еще в 1998 году спектрограф «Хаббла» сделал первые фото луны в ультрафиолетовом спектре, на которых ученые увидели красочные полосы — полярные сияния на спутнике. Это стало доказательством того, что Ганимед обладает постоянным магнитным полем.
В новом исследовании команда из Швеции внезапно обнаружила, что в атмосфере Ганимеда почти нет атомарного кислорода. Им пришлось искать другое объяснение неравномерному возникновению сияний.
Известно, что температура поверхности Ганимеда сильно колеблется в течение дня. Около полудня на экваторе может стать достаточно тепло, чтобы поверхность льда высвободила небольшое количество молекул воды. Оказалось, что различия на
Анна Лысенко
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