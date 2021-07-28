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11:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Ганимеде впервые найдены следы водяного пара

Он выделяется из льда, когда на экваторе луны немного теплеет.

Источник: NASA, ESA, Lorenz Roth (KTH)

Астрономы впервые обнаружили следы водяного пара в атмосфере Ганимеда — спутника Юпитера.

Он образуется, когда лед с поверхности сублимируется — переходит из твердого состояния сразу в газообразное, минуя жидкую стадию, говорится в исследовании, опубликованном в Nature Astronomy.

Ганимед — самая крупная луна Солнечной системы. Предыдущие исследования показали, что он, возможно, содержит больше воды, чем все океаны Земли. Однако температура там настолько низкая, что вода на поверхности замерзает.

Источник: NASA

Астрономы детально изучили снимки Ганимеда, сделанные космическим телескопом «Хаббл» за последние два десятилетия. Еще в 1998 году спектрограф «Хаббла» сделал первые фото луны в ультрафиолетовом спектре, на которых ученые увидели красочные полосы — полярные сияния на спутнике. Это стало доказательством того, что Ганимед обладает постоянным магнитным полем.

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УФ-снимки Ганимеда, сделанные в разное время, отличались между собой — полярные сияния возникали неравномерно. Ученые сперва связали эти различия с разными концентрациями атомарного кислорода в атмосфере луны.

В новом исследовании команда из Швеции внезапно обнаружила, что в атмосфере Ганимеда почти нет атомарного кислорода. Им пришлось искать другое объяснение неравномерному возникновению сияний.

Известно, что температура поверхности Ганимеда сильно колеблется в течение дня. Около полудня на экваторе может стать достаточно тепло, чтобы поверхность льда высвободила небольшое количество молекул воды. Оказалось, что различия на УФ-снимках можно заметить именно там, где молекулы воды могут испаряться в атмосферу.

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