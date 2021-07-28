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14:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Блогер из Англии получила открытку от королевы за «ужасный» портрет принца Филиппа

Девушка очень стеснялась отправлять свое творение во дворец.

Радиоведущая и блогер из Великобритании по имени Онор Моррисон в конце июля поделилась с подписчиками в TikTok удивительной историей. Девушка рассказала, что в апреле смерть герцога Эдинбургского, принца Филиппа, настолько ее огорчила, что она решила нарисовать его портрет. Некоторое время картина стояла у нее в доме, но Онор призналась, что получившееся произведение ей не нравилось, но и выбросить картину ей было жалко.

Мама девушки предложила отправить портрет супруга королевы в Букингемский дворец, и Онор в шутку согласилась. Она показала подписчикам картину и пообещала, что если видео наберет тысячу лайков, то она отправит картину Елизавете II. Ролик за считанные дни набрал более девяти тысяч лайков и Онор ничего не оставалось, как отнести свою картину на почту.

@honor.m1

I’VE SENT IT TO THE QUEEN ##fyp ##thequeen ##princephilip ##painting

♬ Steven Universe - L.Dre

Девушка призналась, что чувствовала себя очень неловко, а работники почты поглядывали на нее с хитрой улыбкой. Однако дело было сделано, и о своей посылке Моррисон забыла.

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Но через два месяца Онор получила неожиданное письмо прямиком из Букингемского дворца. В конверте лежала открытка с портретом покойного принца Филиппа и словами благодарности от королевы. Также к открытке прилагалось письмо от королевского секретаря, в котором Моррисон благодарили за чудесный портрет герцога и трогательное сопроводительное письмо, которое она отправила вместе с картиной.

@honor.m1

My letter from the Queen ##fyp ##thequeen ##hermajesty ##buckinghampalace

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Онор показала письмо своим подписчикам и добавила, что это самое невероятное послание, которое она когда-либо получала. Она также отметила, что чувствовала себя довольно глупо, отправляя письмо во дворец, но сейчас считает это правильным решением, и письмо от королевы она будет хранить в качестве семейной реликвии.

Екатерина Гура

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