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15:14 (мск), источник: ТАСС Наука

Рак, аллергия, ВИЧ: как прививаются люди с особенностями здоровья

«Вакцинация безопасна только для полностью здоровых людей» — этот миф крайне живуч и теперь, когда среди привитых немало онкобольных, ВИЧ-положительных людей и тех, кто живет с хронической аллергией. Мы поговорили с людьми, которые прошли через этот опыт, и подкрепили рассказы мнением специалистов.

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Источник: РИА "Новости"

Абсолютных противопоказаний для прививки от коронавируса становится все меньше — по мере того, как накапливаются данные. Сейчас к ним относятся возраст до 18 лет, грудное вскармливание, тяжелые аллергические реакции, обострение хронических болезней и активный инфекционный процесс. Но при некоторых болезнях и состояниях стоит проявить особенную осторожность. Это прежде всего те, которые напрямую затрагивают иммунную систему — например, ВИЧ, диабет, противораковая терапия, частые аллергические реакции. Насколько безопасно делать прививку людям с такими состояниями? Вот что на этот счет думают врачи и пациенты, уже сделавшие прививку.

Рак

«Я привился в феврале двойной дозой одной из российских вакцин против ковида и каких-либо побочных эффектов не наблюдал, — рассказал ТАСС патологоанатом Андрей Подольский. — На момент вакцинации я был в ремиссии после курса химиотерапии и облучения (от опухоли носоглотки), закончившихся за год и три месяца до первой инъекции. Укол я даже не почувствовал — спасибо золотым рукам коллеги. Вторая прививка также прошла без каких-либо осложнений и последствий». С тех пор Андрей, по его словам, коронавирусом не болел.

Онкологическое заболевание в стадии ремиссии — не противопоказание к вакцинации, но это фактор, к которому нужно относиться с большим вниманием, подчеркивает главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. Решение должен принимать лечащий врач или терапевт, у которого есть доступ к истории болезни. При этом сама вакцинация спровоцировать развитие болезни не может, считает эксперт: «Любая вакцинация не должна влиять на такое мощное снижение иммунного ответа, чтобы вызывать онкологическое заболевание. Может быть совпадение, ведь есть латентные раки, которые развиваются годами».

А что делать, если лечение уже идет? Здесь многое зависит от соотношения риска и пользы.

У пациентов, которые получают иммуносупрессивную терапию, могут быть проблемы с выработкой антител. И международные, и российские рекомендации требуют завершить цикл вакцинации до начала терапии, чтобы добиться максимального иммунного ответа. Если откладывать лечение невозможно, до его начала крайне желательно сделать хотя бы введение одной дозы. В этом случае вероятность выработки устойчивого ответа и нейтрализующих антител будет выше.
Оксана Станевич
врач-инфекционист ПСПбГМУ им. академика И. П. Павлова

Пациентам с онкогематологическими заболеваниями Минздрав России рекомендует прививаться либо до начала лечения, либо в процессе при достижении стабильного уровня лимфоцитов. Если планируется операция, то вакцинировать онкопациента нужно за две недели или ранее до планируемой даты хирургического вмешательства либо после выписки из стационара. Тот же срок специалисты называют и для случаев, когда предстоит химиотерапия.

«Многие препараты, которые применяются во время химиотерапии, убивают кровь (снижают кроветворение). В таком случае в вакцинации нет смысла, потому что будет угнетаться иммунный ответ. Решить, когда и какой вакциной прививаться такому пациенту, может врач, который сопровождает его во время лечения, — поясняет доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. — Если же пациент долго, регулярно и циклично лечится и нет признаков гематологической токсичности, то прививаться можно без ограничений, на показатели крови это не повлияет».

Аллергия

Эта тема остается одной из самых сложных и для врачей, и для пациентов. Ведь четких инструкций здесь нет, а состояние человека может меняться ото дня ко дню. «Чашу весов могут качнуть в ту или иную сторону и текущее состояние пациента (например, признаки обострения), и недавнее столкновение с аллергеном, и сопутствующие заболевания», — говорит главный внештатный аллерголог-иммунолог Москвы Александр Пампура.

«Я аллергик с детства, но врачи настаивали на вакцинации, так как есть хронические болезни, — делится Анна из Кемерова. — Список моих аллергенов: солнце, холод, краска на масляной основе, молочные продукты, лидокаин, некоторые антибиотики… У меня крайне редко бывают периоды без сыпи… Боялась я этой вакцинации ужасно! Несколько раз записывалась, и врач, видя мою сыпь, просил приходить в следующий раз. Только на третий раз меня отправили на вакцинацию. Ждала реакцию, но, на мое удивление, вообще ничего не наблюдала у себя кроме того, что немного болела рука один день. Может быть, сработали антигистаминные?».

А вот Анна Сергеевна из Ижевска получила медотвод: «Зная свой анамнез (отек Квинке), я обратилась в частную клинику, где обслуживалась до этого. Терапевт сказал, что не может дать медотвод без заключения аллерголога, а тот дал мне направление на анализ. Я сдала кровь на IgE — маркер аллергических реакций — и он оказался 386 при норме до 100. Врач в итоге мне отсоветовал». В итоге врач выдал Анне справку с отводом на две недели.

«Иммуноглобулины класса IgE — это особые антитела, они участвуют в развитии аллергических реакций, — поясняет вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. — Если в крови пациента постоянно держится их высокий уровень, это значит, что человек склонен к аллергии. Но повышение иммуноглобулинов Е в анализах еще не говорит о том, что в данный момент аллергия на пике обострения. Нужно смотреть на симптомы. Если у человека заложен нос, воспалена слизистая глаз, сильный кашель, сыпь — тогда нужно пролечиться. И делать прививку уже после снятия этих симптомов».

Пищевая аллергия (на клубнику, апельсины, мед и т. д.), а также аллергия на пыльцу или пыль не являются поводом для отказа от вакцинации. Оснований всего два: это либо тяжелая аллергическая реакция, либо гиперчувствительность в анамнезе пациента на компоненты ранее введенных вакцин.
Владимир Болибок
аллерголог

По словам аллерголога, российские вакцины от коронавируса гипоаллергенны, потому что их компоненты не перекрещиваются с пищевыми продуктами, пыльцой, плесенью или бытовой пылью. «В них нет антибиотиков, консервантов, дрожжей, липополисахаридов бактерий, то есть того, что бывает в других вакцинах и может вызывать перекрестную аллергию», — объясняет он. Не является противопоказанием к вакцинации и крапивница (дерматит аллергического происхождения), отмечает главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

Кстати, вопреки одному из распространенных заблуждений, вакцину можно вводить и тем, у кого есть аллергия на куриный белок. Этот слух родился из данных о других вакцинах — например, противогепатитной — для выращивания вируса используются клетки куриного эмбриона. Но ни в одной из одобренных вакцин компонентов куриного организма нет, а клеточные линии взяты у других животных либо человека.

ВИЧ и СПИД

«Первый компонент “Спутника” я поставил 2 июля, — рассказывает ВИЧ-положительный активист Борис Конаков. — 20 числа был второй укол. Сразу после и на второй день, по ощущениям, была легкая температура. Но в целом какого-то радикального изменения состояния не почувствовал. Перед прививкой я консультировался у своего инфекциониста в СПИД. Центре. Я и без этого знал, что ВИЧ-статус не является противопоказанием к прививке, но на всякий случай все равно сходил уточнить».

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Зато, по словам Бориса, в районной поликлинике он столкнулся с плохой осведомленностью местных врачей. «Мне попытались там отказать в день вакцинации из-за ВИЧ-статуса; требовали справку, что мне это можно, хотя вопрос об этом не стоял изначально, — делится он. — Пришлось устроить минутку просвещения на этот счет, хотя мне довольно странно было объяснять врачу особенности своего ВИЧ-статуса. Они были элементарно не в курсе про особенности иммунитета и что мой иммунитет человека, который принимает таблетки, выше даже, чем у иных людей без ВИЧ».

«При принятии решения о вакцинировании ВИЧ-положительного пациента важно получить информацию о показателях его иммунного статуса (количества CD4+ лимфоцитов в крови), — объясняет Алексей Мазус, главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Российской Федерации. — Так, если их уровень более 200 кл/мкл, то вакцинация не имеет ограничений. Если количество клеток CD4+ менее указанной нормы, то к использованию не рекомендованы, к примеру, живые вакцины (корь, эпидемический паротит, краснуха, ветряная оспа)».

При этом сам факт того, что человек является носителем ВИЧ, — не повод для медотвода. «Практика отказа в вакцинации людям с ВИЧ прямо противоречит медицинским рекомендациям, а в первую очередь — интересам пациентов», — добавляет Алексей Мазус. Если вам отказывают в прививке, медицинский директор Фонда «СПИД. ЦЕНТР», врач-инфекционист Антон Еремин советует потребовать от сотрудников медучреждения зафиксировать отказ в письменной форме и обратиться в другой пункт вакцинации. Вы впраче также не сообщать о своем ВИЧ-статусе, подчеркивает он.

Диабет

С 30 декабря — даты старта массовой прививочной кампании — сахарный диабет не считается противопоказанием. Наоборот, именно людям с диабетом советуют прививаться в первую очередь — из-за высокого риска осложнений при болезни. «В первую очередь, это возраст: чем выше возраст, тем выше риск, — объясняет эндокринолог Ольга Рождественская. — Второе — это вес: чем выше вес, тем выше риск. Третье — это плохая компенсация диабета, то есть это высокие сахара и высокий гликированный гемоглобин». По ее словам, сочетание сахарного диабета, ожирения и артериальной гипертензии увеличивает риски летального исхода почти в пять раз.

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«Сделала “Спутник” еще зимой, — делится Жанна из Перми. — Перед прививкой был осмотр врача, который померил давление, температуру, сатурацию. Врач сказал, если сахар в норме, то нужно делать. А если нет, то противопоказание. У меня сахар немного гуляет, но врач подумал и дал добро. Побочки от прививки были минимальные в виде небольшой температуры 37,1 и слабости». По словам Розы Грязевой, жительницы Кировской области, вопроса о том, нужно ли вакцинироваться, у нее не возникало. «У меня сахарный диабет и гипертоническая болезнь, у мужа бронхиальная астма, — говорит Роза Петровна, — но ни минуты сомнений у нас не было. Такие болезни — первый показатель, при котором нужно обязательно вакцинироваться! Мы привились еще в марте, потому что к нам приезжают отовсюду гости, поэтому нужно обезопаситься».

«Перед вакцинацией нужно посмотреть общий анализ крови, нет ли там воспаления, проверить, чтобы сахар был в пределах нормы, посмотреть, каков гликированный гемоглобин (показатель, демонстрирующий средний уровень сахара в крови в течение последних трех месяцев — прим. ТАСС). Заболевание не должно быть в острой фазе, также не должно быть признаков ОРВИ», — поясняет эндокринолог Ольга Рождественская.

«Проведение вакцинации от COVID-19 рекомендовано больным сахарным диабетом первого и второго типа, с другими, более редкими вариантами диабета (кроме гестационного), с соблюдением противопоказаний и правил осторожности, — добавляет директор ФГБУ “НМИЦ эндокринологии” Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева. — Перед вакцинацией обязательно должны быть учтены такие показатели, как наличие аллергических реакций, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, острые осложнения, декомпенсация углеводного обмена. В этих случаях вакцинацию возможно провести через две-три недели после выздоровления или после нормализации показателей глюкозы крови».

Таким образом, по последним рекомендациям, пройти вакцинацию могут пациенты с сахарным диабетом первого и второго типа, с другими, более редкими вариантами диабета (кроме гестационного) с соблюдением противопоказаний и правил осторожности.

Аутоиммунные заболевания

«У меня ревматоидный артрит, эта болезнь аутоиммунная. Это значит, что сильная реакция иммунитета может спровоцировать обострение. Врачи рекомендовали мне прививаться вакциной “КовиВак”. Я ждала именно ее, пришлось даже ехать в область, так как в самом городе ее было не достать. Сам укол почти не почувствовала, все было нормально в оба раза», — рассказывает Виктория из Санкт-Петербурга. С мнением врачей по поводу выбора вакцины соглашается и специалист НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой Борис Белов. «Для наших пациентов принципиально важно, чтобы вакцина была инактивированная, — объясняет он. — Основную ставку мы делаем на “Ковивак”, где представлен антигенный набор самого вируса, а не только S-белок. Ведь до конца непонятно, каким образом иммунитет здорового человека и пациента, получающего иммуносупрессивную терапию, будет реагировать на те или иные наборы антигенов».

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Пациентам, у которых диагностированы системная красная волчанка, артриты и другие ревматологические заболевания, нужно получить рекомендации по поводу прививки ревматолога, считает профессор СЗГМУ им. Мечникова Вадим Мазуров. Но лучше делать выбор в пользу вакцинации, если острого состояния нет. «Если нет высокой активности иммуновоспалительного процесса, человек не получает препараты для подавления иммунитета, прививка не просто не противопоказана, а рекомендована, — считает он. — Если было острое состояние, нужно понаблюдать хотя бы месяц. Состояние стабилизировалось — можно смело делать прививку. Даже если пациент просто получает поддерживающую терапию малыми дозами, сомнений в эффективности вакцинации нет».

В ответ на сомнения отдельных врачей и пациентов Европейское общество эндокринологов недавно выпустило собственную согласованную позицию: «Вакцинация против COVID-19 не должна отличаться от таковой у общей популяции у пациентов со стабильным течением эндокринных заболеваний, таких как аутоиммунный тиреоидит (гипотиреоз), болезнь Грейвса, болезнь Аддисона (надпочечниковая недостаточность), аденома гипофиза, сахарный диабет 1-го и 2-го типа, ожирение».

Подготовил Антон Солдатов

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