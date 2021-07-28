14:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Отстыковку десятилетия» на МКС показали в 4К
Модуль «Пирс» служил космонавтам 20 лет.
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В «Роскосмосе» поделились впечатляющим видео отстыковки модуля «Пирс» от Международной космической станции.
«Пирс» вместе с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-16» отстыковался от служебного модуля «Звезда» 26 июля. Связка вошла в атмосферу, частично сгорела, а несгораемые элементы были затоплены на «кладбище космических кораблей».
Видео отстыковки в разрешении 4К сняли российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров.
Фотографиями отстыковки поделился и французский астронавт Тома Песке.
Модуль «Пирс» использовался в качестве стыковочного отсека для российских кораблей с 2001 года. Кроме того, до ноября 2020 года космонавты совершали из «Пирса» выходы в открытый космос.
Теперь место «Пирса» займет многоцелевой лабораторный модуль «Наука», который успешно был запущен с космодрома Байконур 21 июля 2021 года и находится на пути к Международной космической станции.
Анна Лысенко