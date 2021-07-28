Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Надбавки к пенсии будут начислять по-новому Кому вернут доплату, а кто получит право на перерасчет
Фоторепортажи
64Церемония открытия летней Олимпиады-2020 в Токио: фотогалерея
13Температура плавления: как россияне справляются с жарой
15:17 (мск), источник: Известия

Путин поручил начать выплаты на школьников со 2 августа

Президент России Владимир Путин в среду, 28 июля, поручил досрочно, со 2 августа, начать единовременные выплаты на школьников по 10 тыс. рублей.

Так, в ходе совещания в среду, 28 июля, глава государства поставил вопрос о более раннем начале проведения единовременных выплат на школьников, то есть до ранее намеченной даты — 16 августа. Путин отметил, что это позволит гражданам не спеша подготовиться к началу нового учебного года.

Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, доложил, что технически все готово к тому, чтобы осуществлять выплаты уже со 2 августа. Речь, по его словам, идет о 17 млн детей.

Новость
Эксперты зафиксировали рост числа фишинговых сайтов в связи со «школьными» выплатами

«Давайте тогда так и сделаем и начнем эти выплаты с 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника», — подчеркнул Путин.

Ранее в этот же день Котяков сообщил, что Пенсионный фонд России (ПФР) принял заявления на «школьные» выплаты на детей от 12,4 млн родителей. По его словам, решения о назначении выплаты уже приняты в отношении 16,5 млн детей.

14 июля, Котяков сообщил, что обратиться за единовременной выплатой для подготовки детей к школе можно до конца октября.

3 мая российский лидер в августе поручил выплатить по 10 тыс. рублей семьям с детьми от шести до 18 лет.

До этого Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 апреля предложил выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника. Тогда глава государства уточнял, что родители получат выплату в середине августа, чтобы был запас времени на сборы ребенка в школу. Тогда же Котяков уточнил, что на выплату могут претендовать 17 млн человек.

 Роскошь ожидания: почему большая Азия не спешит с вакцинацией
Движение вверх: с чем связано возможное подорожание одежды и обуви
Кремль прокомментировал слова Байдена о «проблемах Путина»
Рак и аллергия: как прививаются люди с особенностями здоровья
Глава союза пассажиров оценил перспективы нового лоукостера S7
Американские саблисты отказались выходить на матч против России
«Северный поток-2» завершен на 99%
Зарубежный репортер вывел Медведева из себя на пресс-конференции
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Здоровье
Истоки тяжелого ковида найдены в носу Все начинается с того, что клетки слизистой носоглотки проигрывают первую же схватку с вирусом.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как наши прыгуны в воду на ОИ-2020 получили оценку 0 за прыжок?
Всё-таки должен прекратить: Раймонд Паулс сделал заявление
Авто
Почему новые Lada будут стоить дороже миллиона рублей Новые модели от российского производителя должны будут оправдывать цену качеством и оснащенностью
Товары для дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Gnezdo.ru
Раскрылась правда о свадьбе Катерины Шпицы
Лолита перестала скрывать 6-го мужа: кем оказался
Марк Богатырев впервые показал сына от Арнгольц
Андрей Норкин жестко ответил на тираду Бортич о РФ
Леди
Племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера Китти Спенсер сыграла свадьбу с возлюбленным
Дом
Почему мы покупаем слишком много еды
Эмбоссер: что такое и кому пригодится на кухне
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
В гостях: необычная квартира 68-летнего Анатолия Вассермана
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь