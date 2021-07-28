15:17 (мск), источник: Известия
Путин поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
Президент России Владимир Путин в среду, 28 июля, поручил досрочно, со 2 августа, начать единовременные выплаты на школьников по 10 тыс. рублей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Так, в ходе совещания в среду, 28 июля, глава государства поставил вопрос о более раннем начале проведения единовременных выплат на школьников, то есть до ранее намеченной даты — 16 августа. Путин отметил, что это позволит гражданам не спеша подготовиться к началу нового учебного года.
Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, доложил, что технически все готово к тому, чтобы осуществлять выплаты уже со 2 августа. Речь, по его словам, идет о 17 млн детей.
«Давайте тогда так и сделаем и начнем эти выплаты с 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника», — подчеркнул Путин.
Ранее в этот же день Котяков сообщил, что Пенсионный фонд России (ПФР) принял заявления на «школьные» выплаты на детей от 12,4 млн родителей. По его словам, решения о назначении выплаты уже приняты в отношении 16,5 млн детей.
14 июля, Котяков сообщил, что обратиться за единовременной выплатой для подготовки детей к школе можно до конца октября.
3 мая российский лидер в августе поручил выплатить по 10 тыс. рублей семьям с детьми от шести до 18 лет.
До этого Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 апреля предложил выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника. Тогда глава государства уточнял, что родители получат выплату в середине августа, чтобы был запас времени на сборы ребенка в школу. Тогда же Котяков уточнил, что на выплату могут претендовать 17 млн человек.