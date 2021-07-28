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17:41 (мск), источник: Известия

Попова назвала число вакцинированных от COVID-19 в России

Полный цикл вакцинации от коронавируса в России прошли более 21 млн человек. Об этом в среду, 28 июля, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Источник: РИА "Новости"

«Полный цикл вакцинации “Спутником V” прошло около 20 млн, полный цикл вакцинации “ЭпиВакКороной” около миллиона, полный цикл вакцинации вакциной, которую сделал институт Чумакова — порядка 300 тыс.», — сказала Попова в ходе выступления на площадке Российского общества «Знание».

Ранее в этот же день руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что при сохранении текущих темпов вакцинации от COVID-19 во всем мире пандемия в 2022 году не закончится, на это уйдет 2−3 года.

При этом он подчеркнул, если процесс вакцинации будет ускорен, то «пандемия завершится гораздо быстрее».

Накануне реаниматолог, кандидат медицинских наук Борис Чурадзе сообщил, что выработка коллективного иммунитета во всем мире поможет остановить распространение новой коронавирусной инфекции. Специалист уточнил, что прививаться из-за изменчивости вируса придется регулярно — раз в полгода или год.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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