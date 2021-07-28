В России бизнесмену продали пятиэтажку с жильцами за 1,5 млн рублей

Как выяснило издание Znak, в пятиэтажном общежитии раньше жили рабочие электромеханического завода, ученики и сотрудники электромеханического техникума. До 2010 года зданием распоряжалось бывшее руководство завода. Впоследствии директора предприятия арестовали по подозрению в хищении 300 млн рублей. После этого общежитие отошло Уралтрансбанку — в счёт погашения долга предприятия.
С начала 2010-х в доме начали жить люди, не связанные с заводом. А в 2018-м Уралтрансбанк лишился лицензии и обанкротился. Через год здание выставили на продажу, начальная цена составляла более 50 млн рублей. Но торги не состоялись: вмешалась прокуратура, которая заподозрила, что права жильцов могут быть нарушены. Весной 2021 года дом вновь попытались продать, но покупателя не нашлось. На тот момент в доме проживали более 100 семей.
Следующие торги состоялись в июле. Прокуратура снова начала проверку, но нарушений не выявила. В итоге пятиэтажку всего за 1,5 млн рублей купил Егор Савицкий, президент хоккейного клуба «Феникс» из города Заречный.
«Если по-человечески, то я не какой-то там дракон, никого выселять не собираюсь. Будем взаимодействовать (с людьми). Там люди живут на разных основаниях: кто-то остался от завода, кто-то пришлый совсем недавно живёт», — сказал предприниматель.
Жильцы сообщили изданию, что знают о продаже здания, но о выселении им пока никто не говорил. В прокуратуре заявили, что к ним «граждане пока не обращались». «Продают ведь не граждан, а продают имущественный комплекс — у него всегда есть собственник», — указали в ведомстве.