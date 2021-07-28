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18:47 (мск), источник: Секрет Фирмы

В России бизнесмену продали пятиэтажку с жильцами за 1,5 млн рублей

Предприниматель Егор Савицкий купил жилую пятиэтажку в посёлке Баранчинском Свердловской области. За дом, в котором находится общежитие, бизнесмен заплатил 1,5 млн рублей. В здании живут более 100 семей, большинство жильцов не имеют прописки. Ранее общежитие принадлежало Уральскому транспортному банку, но затем организация обанкротилась. Новый собственник уверяет, что не будет выселять людей на улицу, но для чего ему нужен объект, неизвестно.

Как выяснило издание Znak, в пятиэтажном общежитии раньше жили рабочие электромеханического завода, ученики и сотрудники электромеханического техникума. До 2010 года зданием распоряжалось бывшее руководство завода. Впоследствии директора предприятия арестовали по подозрению в хищении 300 млн рублей. После этого общежитие отошло Уралтрансбанку — в счёт погашения долга предприятия.

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С начала 2010-х в доме начали жить люди, не связанные с заводом. А в 2018-м Уралтрансбанк лишился лицензии и обанкротился. Через год здание выставили на продажу, начальная цена составляла более 50 млн рублей. Но торги не состоялись: вмешалась прокуратура, которая заподозрила, что права жильцов могут быть нарушены. Весной 2021 года дом вновь попытались продать, но покупателя не нашлось. На тот момент в доме проживали более 100 семей.

Следующие торги состоялись в июле. Прокуратура снова начала проверку, но нарушений не выявила. В итоге пятиэтажку всего за 1,5 млн рублей купил Егор Савицкий, президент хоккейного клуба «Феникс» из города Заречный.

«Если по-человечески, то я не какой-то там дракон, никого выселять не собираюсь. Будем взаимодействовать (с людьми). Там люди живут на разных основаниях: кто-то остался от завода, кто-то пришлый совсем недавно живёт», — сказал предприниматель.

Жильцы сообщили изданию, что знают о продаже здания, но о выселении им пока никто не говорил. В прокуратуре заявили, что к ним «граждане пока не обращались». «Продают ведь не граждан, а продают имущественный комплекс — у него всегда есть собственник», — указали в ведомстве.

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