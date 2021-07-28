Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Надбавки к пенсии будут начислять по-новому Кому вернут доплату, а кто получит право на перерасчет
Фоторепортажи
8Празднование Курбан-байрама
13Температура плавления: как россияне справляются с жарой
21:23 (мск), источник: Ведомости

Реальные доходы жителей России выросли почти на 7% во втором квартале

Объем реальных располагаемых денежных доходов россиян — средства, которые остаются у них после внесения обязательных платежей, скорректированные на инфляцию, — во втором квартале этого года вырос на 6,8% по сравнению с тем же периодом 2020 г., следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России.

Источник: Reuters

«В структуре денежных доходов населения во II квартале 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом 2020 г. возросла доля доходов от предпринимательской деятельности и прочих денежных поступлений при снижении доли оплаты труда, социальных выплат и доходов от собственности», — говорится в документе.

Читайте также
Центробанк объяснил падение доходов россиян

При этом в целом за первое полугодие реальные располагаемые доходы граждан увеличились на 1,7%. В первом квартале данный показатель, наоборот, сократился в годовом выражении на 3,7%.

Номинальная начисленная зарплата в среднем по России в январе-мае составила 53 729 руб. Это на 8,8% больше, чем в тот же период прошлого года. При этом в реальном выражении зарплаты населения увеличились на 3%.

19 июля первый вице-премьер Андрей Белоусов доложил президенту России Владимиру Путину, что реальные располагаемые доходы населения страны по итогам текущего года вырастут примерно на 3% на фоне ускоренного восстановления экономики после ее падения в связи с пандемией коронавируса. При этом в прошлом году данный показатель снизился на 3,5%.

Во время загрузки произошла ошибка.
 107 лет с начала Первой мировой войны. Фотогалерея
Пандемия заставила россиян чаще искать пульмонологов в соцсетях
Кремль прокомментировал слова Байдена о «проблемах Путина»
Бизнесмен купил пятиэтажный дом с жильцами за 1,5 млн рублей
Центробанк назвал причину падения доходов россиян
Ученые определили полезную для сердца дозу алкоголя
Президент США встретился с Тихановской в Белом доме
Путин поручил досрочно начать выплаты по 10 тысяч на школьника
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Gnezdo.ru
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
В Молдове с 1 апреля вводят режим ЧС до 30 мая
Этим гражданам станет проще получить выплаты
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Бразилец Карвальо одной фразой описал Россию
Олимпийская чемпионка из России сообщила об угрозах ее семье
Товары для дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Популярные темы на «Детях»
Картинки 821
Опека=развод. Наболело. 631
Снова я... просто мысли в слух 547
Бюджет 541
Леди
Племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера Китти Спенсер сыграла свадьбу с возлюбленным
Дом
Почему мы покупаем слишком много еды
Эмбоссер: что такое и кому пригодится на кухне
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
В гостях: необычная квартира 68-летнего Анатолия Вассермана
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь